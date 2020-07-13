El primer gol de ‘Chicharito’ Hernández con el Galaxy en la MLS is Back

Ciudad de Méxic.- ¡Adiós sequía! Tras un flojo inicio, Javier Hernández logró quitarse la malaria al lograr su primer gol con la camiseta de Los Angeles Galaxy en el torneo MLS is Back.

El conjunto angelino terminó perdiendo 1-2 ante el Portland Timbers, sin embargo, consiguió hacerse presente en el marcador gracias a la viveza del delantero Azteca.

Al minuto 88, ‘Chicharito’ se comió a la defensa con un movimiento para rescatar un pase rescatado y así mandar el esférico al fondo de las redes con remate de parte interna. Sin embargo, de poco sirvió, ya que su equipo se llevó la derrota en su primer partido del torneo.

Así, el mexicano se estrena con el conjunto angelino y espera hacer desaparecer las críticas en su contra. Sin embargo, será difícil cubrir el hueco dejado por Zlatan Ibrahimovic.

En el mismo encuentro, el exdelantero del Manchester United y Bayer Leverkusen, erró un penal de manera inverosímil.