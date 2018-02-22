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Fútbol

Borussia Dortmund avanzó con lo justo

El conjunto alemán logró un valioso empate ante el Atalanta

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Escrito por: Azteca Deportes

Reggio Emilia, Italia.\- ¡Con lo justo! A pesar de que se le complicó de más, el Borussi Dortmud logró su pase a los octavos de final de la Europa League tras empatar 1\-1 \(4\-3 global\) ante el Atalanta.

El gol que ilusionaba a la afición del Atalanta fue obra del defensor Rafael Toloi, con un heroico remate de pierna derecha empujó el balón a las redes, luego de una mala salida del guardameta del Dortmund, Roman Bürki, a los 11 minutos ya lo ganaba el equipo de Bergamo por 1\-0.

Con el marcador global empatado a 3\-3 el pase era momentáneamente para el equipo italiano, por lo que el Dortmund se vio obligado a tirar del recién recuperado y estrella, el delantero teutón Marco Reus, luego de ocho meses sin jugar debido a una lesión.

Cuando parecía misión cumplida para el equipo local, un groso error del guardameta Etrit Berisha obsequió el gol de la igualada y de la clasificación al Borussia Dortmund, luego de no poder contener un disparo lejano y dejar el balón a merced de Marcel Schmelzer, quien no dudó para marcar el 1\-1 a los 84 minutos del encuentro.

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