El modesto BATE sorprendió al Arsenal

Borisov, Bielorrusia.- El Bate Borisov, de Bielorrusia, ganó por la mínima al Arsenal de Inglaterra en el juego de ida correspondiente a las rondas de dieciseisavos de final de la Europa League.

El único gol del encuentro fue obra del mediocentro del Bate Stanislav Dragun, al minutos 45 del juego disputado en el Borisov Arena, duelo que supondría una victoria fácil para el equipo inglés, por la historia ganadora del club.

El Bate Borisov y el Arsenal dejaron la llave abierta para el juego de vuelta, el cual será el 21 de febrero en el Emirates Stadium, con la serie en ventaja para el equipo de Bielorrusia.

El juez del encuentro fue Srdan Jovanovic, quien amonestó por parte del Bate a Bojan Dubajic al minuto 71, a Aleksandar Filipovic al 85 y a Stanislav Dragun al 87, mientras que por parte del Arsenal mostró el cartón amarillo a Granit Xhaka al nueve y expulso a Alexandre Lacazette al 85’.