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Fútbol

Fracaso del Barcelona sacude al mundo

#Galería Las portadas deportivas que le dieron la vuelta al mundo luego del histórico triunfo de la Roma

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Escrito por: Azteca Deportes

Ciudad de México.\- ¡Sacudida! No cabe duda de que la heroica remontada de la Roma ante el Barcelona sorprendió a propios y extraños, y este miércoles, la prensa deportiva recordó dicha hazaña de la ‘Loba’.

Sin embargo, algunos medios más que aplaudir el logro del equipo romano, señalaron que el Barcelona firmó un rotundo fracaso y además acusaron aErnesto Valverde de tener un planteamiento medroso.

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Por supuesto, en Italia se cansaron de vanagloriar el épico logro de la 'loba' que finalmente disputará una semifinal en la Champions League.

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En España, los diarios no dejaron la oportunidad para seguir cuestionando lo que realizó el Barcelona en el Estadio Olímpico de Roma y ahora dejan todo en manos del Real Madrid y hasta del Sevilla.

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Viajando al continente americano, en Argentina agradecen que el club blaugrana no esté más en la Champions, pues significa que Lionel Messi llegará con más descanso para el Mundial de Rusia 2018.

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