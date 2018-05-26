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Fútbol

No sé qué pasó: Karius

El cancerbero del Liverpool habló tras sus errores en la final de la Champions

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Escrito por: Azteca Deportes

Kiev, Ucrania.\- ¡Inconsolable! El Real Madrid ganó 3\-1 al Liverpool en la final de la Champions League, sin embargo, el gran protagonista del encuentro fue el cancerbero Loris Karius, quien ofreció disculpas tras su mala noche.

“No sé qué pasó. Lo siento mucho por mis compañeros por haber perdido la final. Intentaron animarme en el vestuario, pero lo siento mucho”, señaló el guardameta, quien erró en los gol de Benzema y en el segundo tanto de Bale.

Por su parte, el portero suplente Simon Mignolet se solidarizó con el alemán:

“Es una sensación horrible. Todos los porteros hemos estado en esa situación y es difícil decir algo y explicar lo que se siente, pero jugamos como un equipo y perdimos como un equipo”, indicó el belga.

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