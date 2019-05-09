“No sé todavía si será mi último partido con Chelsea” Hazard

Londres.- Eden Hazard deja rumores de su salida del Chelsea a un lado, pues dijo que en su mente sólo está el levantar el trofeo de la Europa League con los “Blues” y que "no sabe si ese será su último partido" con la institución de Stamford Bridge, luego de conseguir el pase a la gran final del certamen continental.

“No pienso en mi futuro. Solo estoy pensando en ganar algo para este club y este equipo. Sí es mi último partido, intentaré hacer todo por este club para ganar un trofeo. En mi mente no sé todavía si será mi último partido”, comentó Hazard.

Sobre el sufrido duelo que tuvieron este jueves frente al Frankfurt, en donde tuvo que venir la definición desde los 11 pasos, en la cual Hazard fue protagonista al anotar el tiro definitivo que selló el triunfo por 4-3 para Chelsea, señaló que esperan hacer un gran partido en la gran final.

“Siempre asumo mi responsabilidad cuando tengo que hacerlo, hoy estamos contentos, pero no ha terminado. Tenemos otro partido contra el Arsenal, tenemos que ir allí, jugar con calidad y ganar el título”, sentenció el mundialista por Bélgica.