Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
Internacional SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Noche de trámite para el Bayern

El conjunto ‘Bávaro’ se metió a las semifinales de la Champions League

KAL|0_op357ch6

Escrito por: Azteca Deportes

Múnich, Alemania.\- ¡Sin sorpresas! En lo que resultó una noche de mero trámite para los locales, el Bayern Múnich empató 0\-0 ante el Sevilla para así conseguir su boleto a las semifinales de la Champions League por marcador de 2\-1 en el global.

En duelo disputado ante un lleno impresionante en el Allianz Arena, la escuadra dirigida por Jupp Heynckes fue superior a su rival y tuvo mejores opciones de gol, sin embargo, no fueron contundentes y dejaron ir la victoria.

KAL|0_fop9ttxu

Ante un Sevilla aguerrido pero con poco “punch” al frente, los locales tuvieron sus mejores opciones en los botines de James Rodríguez y Frank Ribéry, sin embargo, sus disparos fueron desviados o atajados por el cancerbero Soria

Así, el Bayern Múnich se convierte en uno de los favoritos para llegar a la gran final y esperará el sorteo para conocer a su rival, el cual se llevará a cabo el próximo viernes.

KAL|0_ojw4qzkx

Te puede interesar: UEFA abre expediente a Guardiola

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

deportv EXPRESS.jpg

Dxtv Express

4:50 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS PERÚ FECHA.png

Revive México vs Perú | Selección Mexicana

5:55 p. m.
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo | Entrenamiento Público

12:50 p. m.
16 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
16 SEP
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
16 SEP
REVIVE -MÉXICO VS USA FECHA.png

Revive México vs Estados Unidos | Selección Mexicana

5:55 p. m.
16 SEP
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
16 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
16 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
17 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
17 SEP
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
17 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
17 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP