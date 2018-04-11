Noche de trámite para el Bayern

Múnich, Alemania.\- ¡Sin sorpresas! En lo que resultó una noche de mero trámite para los locales, el Bayern Múnich empató 0\-0 ante el Sevilla para así conseguir su boleto a las semifinales de la Champions League por marcador de 2\-1 en el global.

En duelo disputado ante un lleno impresionante en el Allianz Arena, la escuadra dirigida por Jupp Heynckes fue superior a su rival y tuvo mejores opciones de gol, sin embargo, no fueron contundentes y dejaron ir la victoria.

Ante un Sevilla aguerrido pero con poco “punch” al frente, los locales tuvieron sus mejores opciones en los botines de James Rodríguez y Frank Ribéry, sin embargo, sus disparos fueron desviados o atajados por el cancerbero Soria

Así, el Bayern Múnich se convierte en uno de los favoritos para llegar a la gran final y esperará el sorteo para conocer a su rival, el cual se llevará a cabo el próximo viernes.

Te puede interesar: UEFA abre expediente a Guardiola