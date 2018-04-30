Robben descartado para la vuelta ante el Madrid

Múnich, Alemania.\- El equipo de Bayern Múnich viajará a la capital española, para intentar remontar un marcador de 1\-2 en las semifinales de la Champions League ante el Real Madrid.

El DT alemán, Jupp Heynckes no podrá contar con los servicios del volante holandés, Arjen Robben, quien se lesionara en la ida en Bavaria.

El defensor Jérome Boateng también se encuentra lesionado y no fue convocado por su estratega.

La lista final de convocados para la vuelta de la Champions son: Ulreich, Starke, Früchtl, Wagner, Sule, Hummels, Thiago, Ribéry, Javi Martínez, Lewandowski, James Rodríguez, Rafinha, Bernat, Mai, Shabani, Rudy, Tolisso, Müller, Alaba, Dorsch y Kimmich.

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