Robben descartado para la vuelta ante el Madrid
El DT del Bayern Múnich, Jürgen Klopp no consideró a Robben por lesión para el partido de vuelta en la Champions League
Múnich, Alemania.\- El equipo de Bayern Múnich viajará a la capital española, para intentar remontar un marcador de 1\-2 en las semifinales de la Champions League ante el Real Madrid.
El DT alemán, Jupp Heynckes no podrá contar con los servicios del volante holandés, Arjen Robben, quien se lesionara en la ida en Bavaria.
El defensor Jérome Boateng también se encuentra lesionado y no fue convocado por su estratega.
La lista final de convocados para la vuelta de la Champions son: Ulreich, Starke, Früchtl, Wagner, Sule, Hummels, Thiago, Ribéry, Javi Martínez, Lewandowski, James Rodríguez, Rafinha, Bernat, Mai, Shabani, Rudy, Tolisso, Müller, Alaba, Dorsch y Kimmich.
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