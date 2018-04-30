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Fútbol

Robben descartado para la vuelta ante el Madrid

El DT del Bayern Múnich, Jürgen Klopp no consideró a Robben por lesión para el partido de vuelta en la Champions League

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MUNICH, GERMANY - APRIL 25: Arjen Robben of Muenchen reacts as he leaves the field of play after getting injured during the UEFA Champions League Semi Final First Leg match between Bayern Muenchen and Real Madrid at the Allianz Arena on April 25, 2018 in Munich, Germany. (Photo by Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images)|Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

Múnich, Alemania.\- El equipo de Bayern Múnich viajará a la capital española, para intentar remontar un marcador de 1\-2 en las semifinales de la Champions League ante el Real Madrid.

El DT alemán, Jupp Heynckes no podrá contar con los servicios del volante holandés, Arjen Robben, quien se lesionara en la ida en Bavaria.

El defensor Jérome Boateng también se encuentra lesionado y no fue convocado por su estratega.

La lista final de convocados para la vuelta de la Champions son: Ulreich, Starke, Früchtl, Wagner, Sule, Hummels, Thiago, Ribéry, Javi Martínez, Lewandowski, James Rodríguez, Rafinha, Bernat, Mai, Shabani, Rudy, Tolisso, Müller, Alaba, Dorsch y Kimmich.
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