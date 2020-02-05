  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
SERIE A SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Autenticando...

Cristiano Ronaldo 35 años a lo grande

Cristiano Ronaldo, la máxima figura del futbol portugués, cumple años

Por: Azteca Deportes

50 goles de Cristiano Ronaldo en la Juventus

Cristiano Ronaldo

Balones de oro de CR7

Cristiano Ronaldo

Máximo goleador en Champions League

Cristiano Ronaldo

Cinco Champions de CR7, tricampeón.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo campeón con Portugal

Cristiano Ronaldo

Presentación estelar en el Bernabéu

Cristiano Ronaldo

Éxito con el Manchester United

Cristiano Ronaldo

Primer gol con el Sporting Lisboa a los 17 años

Cristiano Ronaldo

/
50 goles de Cristiano Ronaldo en la Juventus

Cristiano Ronaldo

Balones de oro de CR7

Cristiano Ronaldo

Máximo goleador en Champions League

Cristiano Ronaldo

Cinco Champions de CR7, tricampeón.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo campeón con Portugal

Cristiano Ronaldo

Presentación estelar en el Bernabéu

Cristiano Ronaldo

Éxito con el Manchester United

Cristiano Ronaldo

Primer gol con el Sporting Lisboa a los 17 años

Cristiano Ronaldo

50 goles de Cristiano Ronaldo en la Juventus
Balones de oro de CR7
Máximo goleador en Champions League
Cinco Champions de CR7, tricampeón.
Cristiano Ronaldo campeón con Portugal
Presentación estelar en el Bernabéu
Éxito con el Manchester United
Primer gol con el Sporting Lisboa a los 17 años