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Doblete de Cristiano Ronaldo en triunfo de Juventus
Juventus derrota 3-1 al Udinese en la Serie A
Reuters | Juventus vs Udinese
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