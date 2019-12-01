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Napoli en una crisis profunda

Napoli cae ante Bolonia y ya suma varios partidos sin conocer la victoria

Napoli vs Bolonia

Getty Images | Napoli vs Bolonia

Napoli vs Bolonia

Getty Images | Napoli vs Bolonia

Napoli vs Bolonia

Getty Images | Napoli vs Bolonia

Napoli vs Bolonia

Getty Images | Napoli vs Bolonia

Napoli vs Bolonia

Getty Images | Napoli vs Bolonia

Napoli vs Bolonia

Getty Images | Napoli vs Bolonia

Napoli vs Bolonia

Getty Images | Napoli vs Bolonia

/
Napoli vs Bolonia

Getty Images | Napoli vs Bolonia

Napoli vs Bolonia

Getty Images | Napoli vs Bolonia

Napoli vs Bolonia

Getty Images | Napoli vs Bolonia

Napoli vs Bolonia

Getty Images | Napoli vs Bolonia

Napoli vs Bolonia

Getty Images | Napoli vs Bolonia

Napoli vs Bolonia

Getty Images | Napoli vs Bolonia

Napoli vs Bolonia

Getty Images | Napoli vs Bolonia

Napoli vs Bolonia
Napoli vs Bolonia
Napoli vs Bolonia
Napoli vs Bolonia
Napoli vs Bolonia
Napoli vs Bolonia
Napoli vs Bolonia