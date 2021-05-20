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Sophie Christin, la bella esposa del alemán Bernd Leno | FOTOS
Conoce a Sophie Christin-Leno, esposa del portero alemán y del Arsenal en la Premier League. Sus mejores fotos de Instagram y algunos datos sobre ella.
Ella es Sophie Christin, esposa de Bernd Leno, portero de la selección alemana y del Arsenal en la Premier League. Checa sus mejores fotos de Instaram, biografía, edad y más.
Sophie Christin-Leno ¡Conócela!
Nació el 17 de febrero de 1997.
Es originaria de Dusseldorf, Alemania.
Sophie vive en Londres junto a su esposo.
Llegaron a Inglaterra en 2018, cuando él firmó con el Arsenal.
Antes, Leno jugó en el Bayer Leverkusen y el Sttutgart.
Sophie y Bernd son pareja desde 2015.
En 2020, finalmente se casaron en una ceremonia privada.
Profesionalmente ella se dedica a realizar traducciones, pues habla inglés, checo y alemán.
También se dedica al rescate de animales de la calle.
En sus redes sociales muestra fotos de viajes y ropa.
Además momenos con Bernd.
¿Ya la sigues en Instagram? Tiene más de 70 mil seguidores.
Encuéntrala como @sophiechristin_, tiene cuenta verificada.
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