Sophie Christin, la bella esposa del alemán Bernd Leno | FOTOS

Ella es Sophie Christin, esposa de Bernd Leno, portero de la selección alemana y del Arsenal en la Premier League. Checa sus mejores fotos de Instaram, biografía, edad y más.

Sophie Christin-Leno ¡Conócela!

Nació el 17 de febrero de 1997.

Es originaria de Dusseldorf, Alemania.

Sophie vive en Londres junto a su esposo.

Llegaron a Inglaterra en 2018, cuando él firmó con el Arsenal.

Antes, Leno jugó en el Bayer Leverkusen y el Sttutgart.

Sophie y Bernd son pareja desde 2015.

En 2020, finalmente se casaron en una ceremonia privada.

Profesionalmente ella se dedica a realizar traducciones, pues habla inglés, checo y alemán.

También se dedica al rescate de animales de la calle.

En sus redes sociales muestra fotos de viajes y ropa.

Además momenos con Bernd.

¿Ya la sigues en Instagram? Tiene más de 70 mil seguidores.

Encuéntrala como @sophiechristin_, tiene cuenta verificada.

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