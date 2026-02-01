Futbolista es multado con 30, 000 dólares por no querer jugar; este es el caso

Las indisciplinas son cosas que ocurren de manera cotidiana en equipos de todos los países y en todas las categorías. Sin embargo se está haciendo un escándalo total alrededor de este futbolista que literalmente se negó a viajar a un partido de la Champions League. Él es Emam Ashour y estos son los reportes de la multa de 1.5 millones de libras que su equipo le impuso.

¡GOL de Oscar Estupiñan | Juárez 3 - 4 Cruz Azul | J4 | Clausura 2026

¿Qué pasó con la indisciplina millonaria de este futbolista?

Algo que también es totalmente común en el gremio del futbol es el tema de las cantidades millonarias que muchos manejan en sus cuentas. Pero aún así, pagar cerca de 30, 000 dólares como multa no es cosa tan sencilla de solventar. Y es que se indica que Emam es el hombre diferencial del ataque de uno de los titanes de la zona de África a nivel clubes.

El seleccionado nacional titular de la propia selección de Egipto no quiso viajar - o eso es lo que argumentan los rumores - y por ello no jugó el encuentro que Al Ahly sostuvo ante Young Africans en la jornada 4 de la Liga de Campeones. Pero el ámbito económico no es el único que debe de pagar el hombre de 27 años.

Parte de la sanción impuesta por el propio club dictamina que Emam no podrá entrenar ni participar con el equipo y ni siquiera entrenará en las instalaciones del Al Ahly. Por ello, queda claro que los encuentros que se concreten en esos días no tendrán al internacional egipcio, que no quiso viajar a Tanzania.

🇪🇬 Hoy el Al-Ahly viajaba a Tanzania para el partido de Champions Africana. Emam Ashour, uno de sus mejores jugadores, no apareció y aparentemente se negó a viajar.



Ante esto, el club lo acaba de sancionar con 30 mil dólares y una suspensión de dos semanas, donde tendrá que… pic.twitter.com/85VAkOsQfP — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) January 29, 2026

¿Por qué el mejor futbolista de Al Ahly no quiso viajar?

Por el momento no se indicó el motivo por el que el futbolista no se presentó ni quiso viajar. Sin embargo, ante la dura sanción se entiende que no hubo una justificación real o palpable que permita faltar a un duelo tan importante como la fecha agendada para la Liga de Campeones de África.

La estrella del club y de la selección egipcia estaría fuera de alrededor de cinco partidos: