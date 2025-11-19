POR FIN: hablan de la indisciplina por la que Chicharito Hernández fue vetado por Tata Martino
Javier Chicharito Hernández no fue llamado a la Selección Nacional de México para el Mundial de Qatar 2022
La clasificación al Mundial 2026 trae consigo varias historias sobre anteriores copas del mundo, razón por lo que en las últimas horas por fin se habló sobre aquella famosa indisciplina por la que Chicharito Hernández fue vetado por Gerardo Martino en la Selección Nacional de México y no pudo asistir a Qatar 2022.
Mientras que ahora se habla de un nuevo rol para Chicharito en Chivas , lo cierto es que las declaraciones de un ayudante del Tata Martino en la Selección Mexicana llegaron muy lejos. Es que Norberto Scoponi confirmó por qué Javier Hernández no fue convocado para el Mundial 2022.
Las declaraciones de Norberto Scoponi sobre la interna entre Chicharito Hernández y el Tata Martino
Scoponi, auxiliar de Gerardo Martino en México, contó la razón por la que lo marginaron del Mundial 2022: “Lo de Chicharito fue complejo. Viajó tres veces a hablar a Estados Unidos para que se diga la verdad y no nos dijo la verdad. Si él decía ‘ta bien, me equivoqué, perdóneme’, lo perdonaba. Si él (Gerardo Martino) lo quería”.
“Él viajó 3 veces para arreglar las cosas. Era un jugador importante, que hacía diferencia. Si él hubiese aclarado las cosas y hubiera dicho la verdad, estaba seguro (en Qatar 2022)”, agregó Scopino en el Podcast de Chema Garrido. Sí, tan insólito como fuerte: Su idea de una fiesta lo dejó fuera de un mundial y nunca más regresó.
Ya llegó la #SeleccionMexicana a tierras mexicanas, junto con el profesor Gerardo Martino.— Mauricio GZ (@Mauesgenialx) December 4, 2022
Se reporta un cruce de palabras entre uno de los auxiliares del Tata (Norberto Scoponi) y “aficionado” enojado, diciendo de porque no llevo al Chicharito. pic.twitter.com/cq10HJ8VTr
Una fiesta con mujeres, el motivo del veto del Tata Martino a Chicharito Hernández
Tal como contó Scoponi, el motivo es el que “todos sabían” y que él “nunca reconoció”. En ese contexto, lo que trascendió es que Chicharito quiso hacer una fiesta junto a Miguel Layún en el 'Lavo Brunch NYC' en compañía de algunas mujeres y hasta las habrían incorporado al mismo vuelo que el plantel del combinado tricolor y se alojaron en el mismo hotel.
Los números de Chicharito Hernández en la Selección Mexicana
Chicharito es uno de los mejores jugadores que ha pasado por la Selección Mexicana y así lo demuestran sus estadísticas, sobre todo si se cuentan sus goles. En ese contexto, de acuerdo a los datos del sitio BeSoccer, los números de Javier Hernández en México son los siguientes:
- Partidos jugados: 109
- Encuentros disputados como titular: 83
- Goles: 52
- Asistencias: 5
- Tarjetas: 9 amarillas y 0 rojas
- Títulos: 2 (Copa Oro de la Concacaf 2011 y Copa Concacaf 2015)
- Goles en mundiales: 4 (2 en Sudáfrica 2010, 1 en Brasil 2014 y 1 en Rusia 2018).