Mexicano es nuevamente campeón en futbol europeo

Nuvo título para Julián Araujo en el futbol de Europa pero con un sabor muy agridulce. El Celtic derrotó 3-1 al Dunfermline en la gran final de la FA Cup de Escocia y así, firmó un doblete local nuevamente. El lateral mexicano no tuvo actividad por la lesión en el muslo que arrastra desde marzo pasado y su futuro en el gigante del Reino Unido pende de un hilo.

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Temporada de muchos altibajos para Araujo en el 'Viejo Continente'. Con el Bournemouth de Iraola prácticamente pasó desapercibido y tuvo minutos a cuentagotas en la Premier League. El Celtic fue su gran salvación vía préstamo y se hizo de un lugar en el 11 titular de los de Glasgow para recuperar sensaciones perdidas. Cuando todo parecía ir 'viento en popa' molestias en el muslo derecho lo alejaron de la actividad y hasta posiblemente de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Prácticamente descartado

Siendo uno de los pocos defensores mexicanos en el futbol de Europa, parecía que Araujo se iba a convertir en uno de los 26 futbolistas que iba a llamar Javier Aguirre para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Lamentablemente para su causa, la lesión le quitó el moméntum y hoy, es casi un hecho que el ex jugador de Los Angeles Galaxy sea parte de la Selección Mexicana en Norteamérica 2026.

Por si fuera poco, su futuro en clubes también es una incógnita. El Celtic no tiene opción de compra por el lateral y tendrá que regresar a la disciplina de los Cherries. Afortunadamente, Iraola no seguirá en el club y será cuestión del mexicano ganarse al director técnico que llegue al banquillo y aferrarse a minutos en el futbol de la Premier League.