Futbolista de Tigres responde a los rumores: “Son noticias falsas”

Durante los últimos días circularon diferentes rumores sobre que uno de los futbolistas de Tigres se encontraría inconforme y estaría buscando la posibilidad de salir del club ante supuestas ofertas de equipos de Brasil. Sin embargo, Rómulo Zwarg, el jugador en cuestión rompió el silencio con una extensa explicación acerca de lo que está pasando en el interior del conjunto de la UANL y dejó de lado cualquier especulación.

Rómulo se duele del pisotón que le propinó Ricardo Marín, quien luego marcó el gol que abrió el marcador en el Tigres vs Chivas de cuartos de final del Clausura 2026|Jorge Martinez / Mexsport

A través de un mensaje en su cuenta de Instagram, el mediocampista brasileño indicó que prefería dar su versión de los hechos ante estos rumores que lo involucran.

“En primer lugar, quiero aclarar que no tengo ninguna intención de dejar Tigres en este momento. Aquí me siento como en casa, le tengo un enorme cariño al club, a la afición y a mis compañeros. Por lo tanto, las noticias publicadas recientemente son falsas”, escribió.

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Rómulo envió un mensaje a la afición de Tigres

El futbolista de 26 años de edad fue categórico al asegurar que no realizó ningún tipo de “ultimátum” al equipo ni a la directiva, sobre su continuidad en el grupo. Aunque reconoció que existe una inconformidad por los últimos resultados del conjunto de la UANL.

“La situación no es la mejor, somos conscientes de ello, pero en ningún momento he tenido la intención de salir del club ni he hecho ninguna petición para ser negociado. Mi enfoque está completamente puesto en lo que me corresponde hacer dentro de la cancha: defender los colores del club y dar siempre lo mejor de mí por esta camiseta”, añadió.

Rómulo agradeció la comprensión de la fanaticada en este complicado inicio de temporada y cerró su mensaje esperando coincidir con ellos en el “Volcán” para el próximo partido, el cual será este viernes cuando reciban al Atlante en duelo de la fecha cinco del Apertura 2026.

Los números de Zwarg en Tigres

El jugador brasileño de los Tigres ha sido titular indiscutible en las primeras cuatro jornadas de la Liga BBVA MX, con todos los minutos disputados. Mientras que en la Leagues Cup solo participó en dos de tres partidos; con un saldo de 121 minutos en cancha.

Rómulo Zwarg llegó a los “Felinos” para el Clausura 2025, en donde no tuvo tanta participación; fue hasta el siguiente semestre en el que despuntó y se consolidó como una pieza importante, tanto en el medio campo, como en la defensa.