Edwin Cerrillo se gana a la afición del Club América al contar quiénes son sus ídolos

Edwin Cerrillo fue el segundo refuerzo que concretó el Club América en este mercado de fichajes. Muchos no conocían su historia, ya que realizó toda su carrera en el futbol de Estados Unidos antes de llegar a México. Sin embargo, el mediocampista mexicoamericano es aficionado acérrimo de las Águilas, dicho por él mismo durante su presentación.

El futbolista de 25 años había revelado que toda su familia, pero en especial su padre, son aficionados del América. Han pasado un par de semanas desde que Cerrillo se colocó la camiseta azulcrema por primera vez y ahora dio detalles concretos sobre su amor por las Águilas. En este caso, el nacido en Texas compartió quiénes son sus ídolos dentro de la institución americanista.

Edwin Cerrillo revela quiénes son sus ídolos dentro del América

En declaraciones recientes, el nuevo fichaje de las Águilas reveló que siempre ha seguido de cerca la carrera de Cuauhtémoc Blanco, quien es su mayor referencia en el América. Cerrillo aseguró que es “americanista desde la cuna” y que de pequeño miraba los partidos de la Liga BBVA MX siguiendo las campañas del América.

16 March 2003: Action photo of Cuauhtemoc Blanco of America, during week 10 game of the 2003 Torneo de Clausura against Rayados Monterrey. America drew 1-1./Foto de accion de Cuauhtemoc Blanco del America, durante juego de la semana 10 el Torneo de Clausura 2003 en contra de Rayados Monterrey. America empato 1-1. MEXSPORT/OMAR MARTINEZ|CUAUHTEMOC BLANCO 2003/MEXSPORT

El mediocampista afirmó que Cuauhtémoc Blanco era su principal referencia, sobre todo porque era el ídolo de su padre. “Mi papá trataba de jugar como él, entonces siempre ha sido el Cuau. Mi papá siempre traías su playera con el 10”, explicaba Cerrillo.

TE PUEDE INTERESAR:



Pero eso no es todo, ya que volcándose al presente, Edwin también destacó quiénes son los jugadores americanistas que ha seguido de cerca este último tiempo. Entre ellos señaló a Jonathan dos Santos y Álvaro Fidalgo, jugadores que describió como “muy talentosos”. Cerrillo afirmó que fueron dos jugadores que él seguía y que sentía cierta conexión por sus formas similares a la hora de jugar.

Edwin Cerrillo y su acuerdo con el Club América

El América concretó la contratación definitiva de Edwin Cerrillo, quien llegó procedente del LA Galaxy. Aunque ninguno de los dos clubes reveló el monto de la operación, el mediocampista habría firmado un contrato hasta junio de 2028, con la posibilidad de extenderlo por una temporada adicional.

|Crédito: Instagram/@edwincerrillo

Cerrillo se convirtió en el segundo refuerzo azulcrema para el Apertura 2026, después de la llegada de Óscar Perea. Además, su doble nacionalidad representa una ventaja para Guillermo Almada, ya que puede ser registrado como mexicano y no ocupa una plaza de futbolista No Formado en México.

El jugador de 25 años ya tuvo su debut con la camiseta del América durante el empate 1-1 frente al Austin FC por la Leagues Cup. En aquel encuentro fue titular y disputó 71 minutos, aunque tuvo que desempeñarse como lateral derecho, una posición diferente a la de mediocampista de contención que ocupó durante la mayor parte de su carrera.