Juegos GRATIS que transmitirá TV Azteca de la jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Este fin de semana TV Azteca transmitirá EN VIVO y GRATIS tres partidos de la Jornada 5 del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. Con el sello del tradicional Viernes Botanero, Azteca Deportes ofrecerá una doble cartelera y un duelo adicional el sábado, consolidando su apuesta por llevar el espectáculo del balompié azteca a todos los aficionados.

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Los tres duelos los podrás seguir a través de Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes con la mejor narración y análisis del futbol mexicano, Christian Martinoli, Luis Garcia, Jorge Campos, Zague, entre otros, estarán presentes.

Tigres vs Atlante

El primer partido de la jornada televisada será el choque entre Tigres y Atlante, programado para el viernes 21 de agosto a las 18:50 horas en el Estadio Universitario. Los felinos buscarán reafirmar su condición de favoritos en casa, mientras que los Potros intentarán dar la sorpresa en un escenario complicado.

Juárez vs América

Al terminar el encuentro en Monterrey, TV Azteca enlazará su transmisión con el Estadio Olímpico Benito Juárez, donde los Bravos recibirán al América. El duelo comenzará a las 21:00 horas, en un choque que promete intensidad: Juárez quiere hacerse fuerte como local y las Águilas, líderes del torneo, buscarán mantener su paso sin derrota bajo la dirección de Guillermo Almada.

Puebla vs Santos Laguna

La jornada televisada se completará el sábado 22 de agosto a las 18:50 horas, con el enfrentamiento entre Puebla y Santos Laguna en el Estadio Cuauhtémoc. La Franja intentará aprovechar el apoyo de su afición para sumar puntos importantes, mientras que los Guerreros llegan con la misión de escalar posiciones en la tabla.

Tres partidos, tres escenarios distintos y la misma promesa: fútbol de calidad al alcance de todos. TV Azteca reafirma su compromiso de llevar el deporte más popular de México a cada hogar, con transmisiones abiertas y gratuitas que permiten disfrutar de la Liga BBVA MX sin restricciones.

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La doble cartelera del viernes refuerza la tradición del Viernes Botanero, un espacio que se ha convertido en cita obligada para los aficionados al futbol mexicano. Con narraciones dinámicas y análisis de figuras como Christian Martinoli y Luis García, la transmisión promete no solo emociones en la cancha, sino también entretenimiento en cada comentario.

