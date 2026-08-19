¿Cuándo volverá Álvaro Angulo con Pumas tras salir lesionado en la Leagues Cup?

La Leagues Cup trajo consigo noticias por demás negativas para los Pumas de la UNAM, institución que no solamente quedó eliminado en la primera ronda, sino que además perdió a dos jugadores por lesión. El primero de ellos fue Sebastián Córdova, mientras que el segundo es Álvaro Angulo.

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Luego de salir en camilla del último partido de la Leagues Cup se esperaba que la lesión de Álvaro Angulo fuera delicada, incluso, se mencionó una posible fractura de ligamentos; sin embargo, el colombiano estará de vuelta más pronto de lo que se esperaba con los Pumas.

¿Cuánto tiempo estará fuera de las canchas Álvaro Angulo?

La directiva de Pumas confirmó que Álvaro Angulo sufrió un esguince en su rodilla derecha, por lo que causará baja por un tiempo determinado que, sin embargo, es menor al que se esperaba si hubiese tenido una rotura de ligamentos, la cual prácticamente lo habría alejado del Apertura 2026.

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Ante ello, la periodista Adriana Maldonado explicó que el jugador sudamericano estará fuera de las canchas durante un periodo de tres a cuatro semanas, tiempo en el que Cristian, el Chicote Calderón, tendrá que cubrirlo considerando que disputan la misma posición en el campo.

¿Contra qué equipo volvería Álvaro Angulo con Pumas?

Si el tiempo de recuperación es el correcto, entonces Álvaro Angulo, además de perderse el juego ante Querétaro, tampoco estará presente en los compromisos frente a los Rayos del Necaxa y los Xolos de Tijuana, por lo que todo haría indicar que su vuelta sería contra el León en la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

Por lo pronto, vale decir que, desde su llegada hace unos meses, Álvaro Angulo se convirtió en un eje central de los Pumas y en uno de los mejores laterales izquierdos del futbol mexicano. Para muestra de ello están sus números, mismos en donde registra ocho goles y dos asistencias en 48 duelos disputados.