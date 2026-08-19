Miguel Borja sentenciaría el futuro de un futbolista que al América le costó millones conseguir

El Club América sigue evaluando opciones en el mercado de fichajes y una de sus intenciones es cerrar la llegada de un nuevo delantero centro. En las últimas horas, la opción de Miguel Borja se ha hecho cada vez más fuerte y todo parece indicar que el atacante colombiano llegará a la Liga BBVA MX en los próximos días. Sin embargo, esta noticia no cae para nada bien en Raúl Zúñiga.

La ‘Pantera’ llegó como goleador del Apertura 2025 desde Xolos de Tijuana, una operación que a las Águilas le significó una inversión de entre 3 y 4 millones de dólares. No obstante, el delantero no tuvo muchas posibilidades de sumar minutos en este último tiempo con André Jardine como entrenador. La llegada de Guillermo Almada a los banquillos parecía que podía cambiar su panorama, pero no fue así.

Raúl Zúñiga queda relegado con la inminente llegada de Borja

Desde la llegada del uruguayo Almada, Zúñiga es uno de los pocos jugadores que todavía no sumaron minutos oficiales con la camiseta del América. En liga, fue suplente en el inicio de la temporada ante Querétaro y después no fue convocado para enfrentar al Atlante, Santos Laguna y Atlético de San Luis. El colombiano atraviesa una mala racha y la llegada de su compatriota Borja desvanecería toda posibilidad latente de jugar.

Los 5 PEORES fichajes de André Jardine en su paso por América|Instagram / Qlapanterazuniga

Diversos reportes señalan que el cuerpo técnico de las Águilas no está contento con la actitud del exTijuana. Por este motivo, Henry Martín, el Coco Cárdenas y el Pato Salas aparecen por delante de él en la consideración. Ahora, América está cerca de cerrar el fichaje de Miguel Borja, situación que podría derivar en la salida de la ‘Pantera’ Zúñiga en este mismo mercado de verano.

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Miguel Borja está muy cerca de reforzar al América

La información señala que la directiva azulcrema tiene muy avanzadas las negociaciones con Miguel Borja para que vista la camiseta del América. Si bien es cierto que aún falta definir los acuerdos finales con el Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos, club dueño de su ficha, desde la cúpula americanista lograron amarrar el “sí” del colombiano de 32 años.

Miguel Borja|Cristian de Marchena/Mexsport

De acuerdo a diversas fuentes, la negociación con Borja habría derivado en un contrato por un año con posibilidad de extenderse por otro año más, condicionado al cumplimiento de ciertos objetivos. De esta manera, solo restaría llegar a un acuerdo con Al Wasl para definir el monto final de su salida y así convertirse en refuerzo azulcrema para el Apertura 2026.