2 futbolistas de Chivas que podrían ser la SORPRESA de la Selección Mexicana de Márquez

Chivas se ha vuelto el equipo más importante para la Selección Mexicana en los últimos meses toda vez que se convirtió en el club base de la Copa Mundial de la FIFA 2026, por lo que se espera que el Rebaño Sagrado mantenga esta hegemonía en el proceso de Rafael Márquez.

Resumen Tigres 1-1 Chivas| Jornada 5, Apertura 2024

Como sabes, Rafa se convirtió en el nuevo entrenador de la Selección Mexicana luego del paso de Javier Aguirre en la última edición mundialista. Ante ello, existen dos jugadores de Chivas que podrían ser la sorpresa en las próximas convocatorias del cuadro nacional.

¿Qué jugadores de Chivas serían la sorpresa de la Selección Mexicana de Márquez?

Lo vivido en el Premundial Sub-20 de la Concacaf ha servido para que algunos jugadores levanten la mano de cara a un hipotético llamado a la Selección Mexicana absoluta de Rafael Márquez, y entre los nombres más destacados aparecen dos: Santiago Sandoval y Hugo Camberos.

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Ambos futbolistas han demostrado un nivel superior a los demás elementos que forman parte de este torneo, y aunque ninguno es titular absoluto en Chivas, la realidad es que los dos suelen tener minutos importantes en el esquema de Gabriel Milito entrando de cambio en la segunda mitad.

Además, ambos poseen cualidades que pocos futbolistas mexicanos tienen en la actualidad, destacando su velocidad, regate, la efectividad en el uno a uno y el disparo de larga distancia. Por tal motivo, no se descarta que los dos tengan una oportunidad en la Selección Mexicana a mediano y largo plazo.

¿Cuáles son los números de Sandoval y Camberos en Chivas?

Desde su arribo al primer equipo, Santiago Sandoval ha destacado por sus cualidades en el campo al grado de sumar seis tantos y una asistencia en 34 partidos disputados. Camberos, por su parte, registra tres anotaciones y un pase a gol en 35 juegos con Chivas.