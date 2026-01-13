Ponen en duda el futuro de Aaron Rodgers tras derrota ante Texans

Los Houston Texans sellaron su pase a la Ronda Divisional de la temporada 2025-26 de la NFL tras imponerse con autoridad 30-6 a los Pittsburgh Steelers en el Acrisure Stadium.

Te puede interesar: Sirianni cierra filas con A.J. Brown tras la eliminación de Eagles

El duelo no solo cerró la Ronda de Comodines, también fue el último Monday Night Football del año y dejó una imagen potente: la posible despedida de Aaron Rodgers de los playoffs… y quizá de la NFL.

Ronaldo usa el mismo pants que usó Maduro en su detención

El veterano mariscal de campo, que cumplió 42 años el pasado 2 de diciembre, no logró llevar a Pittsburgh más allá del Wildcard en lo que fue su primera y única temporada con los Steelers. La defensa de Houston fue implacable y convirtió la noche en una cuesta arriba constante para el legendario quarterback.

Una noche amarga para Rodgers

Rodgers tuvo una actuación muy por debajo de su estatus histórico. Apenas completó 17 pases, sin lanzar ningún touchdown, y fue capturado en cuatro ocasiones, además de sufrir una intercepción.

A lo largo del encuentro, las cámaras captaron gestos claros de frustración del quarterback, quien incluso cedió su lugar a Mason Rudolph tras la pausa de los dos minutos finales.

El pasador nacido en Chico, California, buscaba su primera victoria en playoffs en cinco temporadas, algo que no consigue desde la Ronda Divisional de 2020, cuando aún vestía los colores de Green Bay Packers. Desde entonces, su trayectoria lo llevó por New York Jets y finalmente a Pittsburgh, donde la ilusión por revivir viejas glorias terminó abruptamente.

Con Rodgers como líder, los Steelers fueron campeones de la División Norte de la AFC, pero la eliminación extendió una racha negativa alarmante: cinco derrotas consecutivas en Wildcard, que se arrastran desde 2020. La última victoria de Pittsburgh en postemporada sigue siendo la Divisional de 2016 ante Kansas City Chiefs.

Texans, un proyecto sólido que no deja de crecer

Del otro lado, Houston confirmó que su proyecto va en serio. Con DeMeco Ryans como head coach, los Texans lograron su tercera clasificación consecutiva a la Ronda Divisional, eliminando en años recientes a Browns, Chargers y ahora Steelers.

Ahora, Houston buscará la primera victoria divisional de su historia, cuando enfrente este fin de semana a los New England Patriots, en un duelo que promete alta intensidad. Mientras tanto, el futuro de Aaron Rodgers queda en el aire. Los Steelers ya le abrieron la puerta para volver en 2026, pero el propio quarterback ha dejado claro que la decisión será suya.

Tras 21 temporadas en la NFL, el tiempo parece alcanzarlo, justo en una noche donde Houston escribió su presente… y Rodgers quizá cerró su último gran capítulo.

Te puede interesar: OFICIAL: Definida la Ronda Divisional de la Temporada 2025 de la NFL