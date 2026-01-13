Sirianni cierra filas con A.J. Brown tras la eliminación de Eagles

La derrota de los Philadelphia Eagles por 23-19 frente a los San Francisco 49ers en los playoffs dejó más que una eliminación dolorosa.

También encendió los reflectores sobre A.J. Brown, quien tuvo una noche complicada y protagonizó un momento de alta tensión con su entrenador en jefe, Nick Sirianni, en plena banca. Sin embargo, lejos de señalar culpables, el coach salió a respaldar a su jugador más determinante.

Respaldo total para Brown

Tras el partido, Sirianni fue contundente al hablar del receptor abierto estelar, quien dejó caer dos pases, igualando su peor registro personal en un juego. Para el entrenador, el contexto fue clave y defendió la calidad de Brown sin rodeos.

"Tiene las mejores manos que he visto. La forma en que atrapa el balón, la cantidad de diferentes tipos de recepciones que ha hecho… Cuando recibes tantos pases como él, es normal que se te caiga alguno", declaró Sirianni, quien también apuntó al viento como un factor que afectó la trayectoria del balón. "Sé que se sentirá muy mal por eso", añadió.

El pase que marcó el final de la temporada

Uno de los errores más costosos de A.J. Brown llegó a poco más de dos minutos del final del partido. En tercera y cinco desde la yarda 40 de Philadelphia, con los Eagles abajo por cuatro puntos, el receptor no pudo asegurar un envío clave.

Aun así, Jalen Hurts mantuvo viva la ofensiva al completar un pase en cuarta oportunidad a Dallas Goedert, lo que permitió a Philadelphia avanzar hasta la yarda 21 de San Francisco.

La serie ofensiva terminó estancándose y con ello se esfumaron las esperanzas de remontada, sellando una eliminación que puso fin a una temporada irregular para los Eagles.

Brown finalizó el encuentro con tres recepciones para 25 yardas en siete intentos y optó por no hablar con los medios tras el silbatazo final.

Discusión, carácter y respaldo interno

La frustración también se hizo evidente al final de la primera mitad, cuando A.J. Brown y el tackle izquierdo Jordan Mailata tardaron en salir del campo tras un pase incompleto.

Sirianni reaccionó de inmediato, gritándoles desde la banda, lo que derivó en un cara a cara entre el coach y el receptor. La situación fue calmada por el jefe de seguridad del equipo, Dom DiSandro.

Lejos de verlo como algo negativo, Mailata defendió la actitud de su compañero. "Me encanta esa pasión, ese fuego, esa garra. Lo da todo cada semana por nosotros", afirmó, destacando que Brown jugó toda la temporada pese a lidiar con molestias físicas.

Sirianni minimizó el incidente y habló de la relación cercana que tiene con su jugador. "Hemos vivido todas las emociones posibles juntos. Reír, llorar, gritarnos… ambos somos muy emotivos. Eso pasa en este deporte, pero lo quiero mucho", sentenció.

A pesar de cerrar el año con 78 recepciones, 1,003 yardas y siete touchdowns, la ofensiva de Philadelphia nunca terminó de consolidarse. En un duelo de eliminación directa, esos detalles terminaron pesando y los Eagles se quedaron cortos.

