Hay futuro en México: Los 5 jóvenes que dieron la cara por sus equipos en el Clausura 2026

Mientras que muchos se preguntan hace cuánto no salen campeón los equipos semifinalistas del Clausura 2026, lo cierto es que en el futbol mexicano se están destacando distintos futbolistas jóvenes. Precisamente en los cuartos de final, quedó claro que hay un buen futuro en México, ya que 5 futbolistas Sub-25 brillaron en sus equipos en la Liguilla de la Liga BBVA MX.

Así como Cruz Azul recibió una buena noticia en la previa al partido con Chivas, lo concreto es que hubo 2 futbolistas del Guadalajara, 2 del Pachuca y 1 de Pumas que dieron la cara por sus respectivos equipos para poder avanzar a las semifinales del torneo de la liga mexicana.

Los 5 futbolistas Sub-25 que brillaron en los 4tos de final del Clausura 2026

Santi Sandoval (18 años): el mejor de todos los jóvenes en los 4tos de final, pues marcó los dos goles con los que Chivas se cargó a Tigres en la vuelta en Guadalajara.

el mejor de todos los jóvenes en los 4tos de final, pues marcó los dos goles con los que Chivas se cargó a Tigres en la vuelta en Guadalajara. Jordan Carrillo (24 años): el extremo izquierdo fue el más productivo de Pumas, aportando con 3 G+A en Pumas ante América, precisamente con un gol y una asistencia en el Estadio Azteca y un gol en CU.

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Diego Campillo (24 años): jugó un partido digno de un defensor de élite en la revancha entre Chivas y Tigres en los cuartos de final, dando la cara para la remontada.

jugó un partido digno de un defensor de élite en la revancha entre Chivas y Tigres en los cuartos de final, dando la cara para la remontada. Elías Montiel (20 años): el mediocentro ha tenido un nivel altísimo con Pachuca ante Toluca tras su regreso de lesión. En la ida dio una asistencia y en la vuelta disputó 68 minutos.

el mediocentro ha tenido un nivel altísimo con Pachuca ante Toluca tras su regreso de lesión. En la ida dio una asistencia y en la vuelta disputó 68 minutos. Alexei Domínguez (21 años): asistencia clave para sentenciar la serie entre Pachuca y Toluca, lo que le dio el pasaje a semifinales a Los Tuzos.

Elías Montiel se ubica como el mejor mexicano Su-20 a nivel mundial en el prestigioso ranking, solo por debajo de Lamine Yamal y Franco Mastantuono|Club Pachuca Tuzos

¿Cuándo se juegan las semifinales del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX?

El partido de ida entre Pumas y Pachuca se jugará el jueves 14 a las 19:00 (tiempo del Centro de México) en el Estadio Hidalgo y el domingo 17 en el mismo horario en CU. En tanto, Cruz Azul y Chivas se miden el miércoles 13 a las 20:00 (hora del Centro de México) en el Estadio Azteca (ahora Banorte) y el sábado 16 de mayo de 2026 a las 19:07 en el Estadio Akron.