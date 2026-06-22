Los 3 jugadores que Gabriel Milito tiene completamente BORRADOS en Chivas

Estamos a menos de un mes para que se lleve a cabo el inicio del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, una temporada de máxima importancia para que el proyecto de Gabriel Milito en Chivas se establezca como uno de los más importantes del futbol mexicano.

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Esta situación ha hecho que el entrenador argentino muestre mano dura en la pretemporada a fin de poner a tope físico y emocional a todos sus futbolistas. Bajo este contexto, vale decir que existen tres jugadores que, seguramente, no tendrán participación en el primer equipo.

¿Qué jugadores están borrados por Gabriel Milito en Chivas?

Erick Gutiérrez: Se sabe que el mediocampista mexicano nunca ha sido del agrado de Gabriel Milito desde que llegó a la institución, por lo que es probable que el exjugador del PSV salga de Chivas en este mismo periodo de transferencias en México.

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Leonardo Sepúlveda : Pese a haber tenido buenos momentos en el primer equipo de Chivas , Gabriel Milito habría preferido a otros elementos en su posición, por lo que todo haría indicar que el defensor central vuelva al Tapatío durante una temporada más.

: Pese a haber tenido buenos momentos en el primer equipo de , Gabriel Milito habría preferido a otros elementos en su posición, por lo que todo haría indicar que el defensor central vuelva al Tapatío durante una temporada más. Eduardo García: El portero ha quedado relegado en sus posibilidades de quedarse en el primer equipo de Chivas debido a que el argentino ha considerado a otros guardametas, tal es el caso de Cristo Navarrera, Robinho Romero y Sebastián Liceaga.

¿Contra quién debuta Chivas en el Apertura 2026?

Chivas protagonizará el duelo más intenso y atractivo de la Jornada 1 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX cuando reciba en la cancha del Akron a los Diablos Rojos del Toluca. El duelo está programado para el sábado 18 de julio en punto de las 19:00 horas.