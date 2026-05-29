OFICIAL: Pumas anuncia REFUERZO para el Apertura 2026 proveniente de Chivas

De cara al Torneo Apertura 2026, Pumas tiene un nuevo refuerzo para encarar la campaña que va a dar inicio tras la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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Mediante redes sociales, y luego de haber anunciado varias bajas tras el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil, la escuadra dirigida por Roberto Medina le dio la bienvenida a una jugadora proveniente de Chivas.

¡BIENVENIDA AL PEDREGAL, CASANDRA! 🐾🔥💙



Anunciamos oficialmente la llegada de Casandra Montero como nueva jugadora del Club Universidad Nacional. 🏟️✨

Su experiencia, liderazgo y entrega en la cancha llegan para fortalecer a nuestro plantel.



¡A defender con orgullo el escudo! pic.twitter.com/HbjYThLEww — PumasMX Femenil (@PumasMXFemenil) May 29, 2026

"¡BIENVENIDA AL PEDREGAL, CASANDRA! Anunciamos oficialmente la llegada de Casandra Montero como nueva jugadora del Club Universidad Nacional. Su experiencia, liderazgo y entrega en la cancha llegan para fortalecer a nuestro plantel. ¡A defender con orgullo el escudo!", se lee en las redes sociales del equipo auriazul.

Jugando para Chivas, la mediocampista de 31 años de edad tuvo un registro de 177 partidos jugados defendiendo los colores rojiblancos. Y es que Casandra Montero había jugado para el 'Rebaño Sagrado' desde el Apertura 2021, por lo que ya sabe lo que es ser campeona en la Liga BBVA MX Femenil tras haber conquistado el Torneo Clausura 2022.

Durante el Clausura 2026, certamen que acaba de terminar con el campeonato del Club América, Pumas Femenil finalizó la campaña en el décimo puesto de la tabla general, quedando eliminadas sin posibilidad de disputar la Fase Final. Por su parte, las Chivas fueron eliminadas en la instancia de Cuartos de Final ante Pachuca.

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