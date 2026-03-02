La IA revela qué debe cambiar Gabriel Milito para que Chivas vuelva a ganar en el Clausura 2026

El arranque perfecto de Chivas ya quedó atrás y, en los últimos dos partidos, los rojiblancos solamente han conocido la derrota. Pese a ello, aún se encuentran dentro del top 3 de la tabla general del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Sin embargo, la inteligencia artificial de ChatGPT analizó el presente del equipo de Gabriel Milito y aseguró que no hay que alarmarse, sino que hay que realizar correcciones estructurales finas.

5 aspectos que Chivas debe mejorar para regresar al triunfo en la Liga BBVA MX

1. Recuperar agresividad tras pérdida

La herramienta de Open AI destaca que, durante las primeras jornadas del Clausura 2026, Chivas presionaba alto y recuperaba rápido. Pero en las últimas dos derrotas el equipo quedó más largo. En este contexto, ChatGPT recomienda a Chivas mejorar la rest defense (estructura defensiva mientras ataca). Que uno de los laterales quede en posición más conservadora y que el mediocentro no salte innecesariamente a presionar.

2. Mejorar la ocupación de carriles interiores

El análisis de ChatGPT arrojó que, en los partidos recientes, Chivas cargó demasiado por fuera. Centros previsibles y poca generación entre líneas. En este contexto, la IA recomienda ajustar los siguientes aspectos:



Interiorizar a los extremos en fase ofensiva.

Generar superioridad por dentro con tercer hombre.

Más movilidad del ‘9’ saliendo del área para arrastrar centrales.

3. Ritmo de circulación

De acuerdo a la inteligencia artificial, el equipo de Milito bajó intensidad en la circulación tras ponerse en desventaja. Mucho pase horizontal, poca progresión vertical. Para mejorar, recomendó utilizar más cambios de orientación rápidos, fomentar conducción agresiva desde segunda línea y automatizar apoyos cortos-largos para romper primera presión rival.

4. Gestión emocional y competitiva

ChatGPT remarca que cuando un equipo pierde el liderato tras un gran arranque, suele aparecer ansiedad. Se vio un Chivas más impreciso en zonas clave durante el último juego ante Toluca. Para la IA, el Guadalajara debe simplificar fases iniciales del partido, buscar ventaja temprana con presión alta sostenida y recuperar la identidad protagonista que mostró en el arranque del torneo.

5. Alternativas tácticas

La inteligencia artificial menciona que Milito es un entrenador que valora la salida limpia y la posesión estructurada. Pero cuando el rival bloquea carriles interiores, necesita plan B. Algunas variantes que podría implementar son las siguientes:



4-3-3 más asimétrico.

3-4-2-1 en salida para generar superioridad inicial.

Doble pivote en ciertos momentos para proteger ventaja o controlar ritmo.

El próximo juego de Chivas en el Clausura 2026

Chivas podría mostrar cambios en su juego en la Jornada 10 del Clausura 2026. Los rojiblancos se enfrentarán en condición de visitante a Atlas en una nueva edición del Clásico Tapatío. El duelo está estipulado para jugarse este próximo sábado 7 de marzo a las 19:00 horas (tiempo Centro de México).

Cabe destacar que el juego correspondiente a la Jornada 9 frente al Club León fue reprogramado debido a que se llevará a cabo la Copa de Leyendas entre Barcelona y Real Madrid en el Estadio Akron.