Nadie puede creer el mensaje de Gabriel Milito a Hugo Camberos en Chivas: “Luchar por un lugar”

Hugo Camberos fue la principal figura de México en el título del Campeonato Sub-20 de la Concacaf. El futbolista de Chivas jugó los seis partidos del combinado azteca durante el torneo y selló un desempeño excelente tras anotar cinco goles y repartir una asistencia. Equipos de Europa ya han puesto el ojo sobre el canterano rojiblanco, pero para Gabriel Milito aún deberá luchar por un lugar en su equipo.

El impacto del delantero tuvo repercusiones dentro del Guadalajara, donde algunos aficionados creen que debería hacerse con un lugar en el once inicial del equipo. Sin embargo, el entrenador argentino no quiere apresurar el proceso y, si bien reconoció el crecimiento que tuvo Camberos en el último tiempo, dejó en claro que todavía debe ganarse una oportunidad para ser titular en Chivas.

Gabriel Milito se refiere a Camberos y a su posible titularidad con Chivas

“En el caso de Hugo, es un jugador que nosotros, por supuesto, tenemos en cuenta. Por eso queremos que esté con nosotros. Tendrá que luchar por un lugar, como lo tiene que hacer cada uno de sus compañeros para ganarse una oportunidad”, fue lo que explicó Milito en conferencia de prensa sobre uno de sus canteranos más talentosos.

|Crédito: @Chivas / X

De todos modos, el cuerpo técnico de Chivas ha seguido la evolución de Camberos y considera que los reconocimientos que obtuvo con la Selección Mexicana Sub-20 son consecuencia del proceso que viene realizando en los últimos meses.

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“Nosotros hemos seguido su rendimiento y sabemos que ha tenido un desempeño muy destacado”, comentó Milito sobre Hugo. Ahora espera que el juvenil traslada esa confianza y el nivel que logró tener en el torneo internacional a la competencia interna en Chivas.

Hugo Camberos con la Selección Mexicana Sub-20|Crédito: @miseleccionsubs / X

Camberos y la poca consideración que ha tenido en Chivas

Camberos todavía no ha logrado consolidarse como titular en el Guadalajara. El atacante registra 35 partidos con el primer equipo, pero únicamente acumula mil 355 minutos, tres goles y una asistencia. Su participación disminuyó desde la llegada de Milito, con quien solamente había sumado 136 minutos en siete encuentros.

Uno de los factores que limita sus oportunidades es el sistema utilizado por el entrenador argentino, quien suele apostar por carrileros y mediapuntas interiores en lugar de extremos tradicionales. Por ese motivo, Camberos deberá adaptarse a otras funciones para competir por un puesto y trasladar a Chivas el nivel que mostró con la Selección Mexicana Sub-20.