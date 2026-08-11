Gabriel Milito no lo usa en Chivas, pero ya lo buscan de Europa

Chivas no viene bien y un jugador pagó por ello; sin embargo, hay una joya del Guadalajara que llama mucho la atención. Mientras Gabriel Milito busca respuestas para mejorar al equipo, uno de sus jóvenes talentos vive un momento distinto. Su actuación con la Selección Mexicana Sub-20 ya provocó interés desde Europa.

Hugo Camberos, quien tiene un precio de promesa pero un salario de juvenil, es seguido por dos clubes de Países Bajos. De acuerdo con distintos reportes, Ajax y Feyenoord ya tendrían en la mira al extremo de Chivas después de su actuación en el Premundial Sub-20.

|MEXSPORT

Gabriel Milito todavía no le da minutos a Hugo Camberos

Una de las dudas del Guadalajara es la poca participación de Camberos con el primer equipo. El atacante todavía no consigue tener protagonismo bajo las órdenes de Milito.

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La explicación que manejan diferentes insiders de Chivas es el sistema del entrenador argentino. Milito no suele utilizar jugadores de su posición, una situación que complica que Camberos encuentre espacio en su esquema.

Chivas sumará dos refuerzos que no esperaba para el Apertura 2026|Crédito: @Chivas / X

Hugo Camberos despertó interés en Ajax y Feyenoord

El rendimiento del canterano rojiblanco durante el Premundial cambió el panorama. Camberos fue una de las figuras de México ganando el Balón de Oro y el premio a goleador. Por eso, su actuación llamó la atención de visores europeos que estuvieron presentes durante la competencia.

Según lo reportado, Ajax y Feyenoord son los dos clubes de Países Bajos que siguen de cerca al futbolista. Ambos equipos tienen una tradición importante en el desarrollo de jóvenes, por lo que el interés podría convertirse en una oportunidad.

Hugo Camberos con la Selección Mexicana Sub-20|Crédito: @miseleccionsubs / X

Por ahora, no existe una oferta formal confirmada. Sin embargo, el seguimiento ya está sobre la mesa y podría aumentar después de su actuación con México.

El buen momento de Hugo Camberos con México

Camberos terminó el Premundial Sub-20 como campeón de goleo con cinco anotaciones. Además, fue reconocido como el mejor jugador del torneo. México consiguió el título y también aseguró su clasificación al Mundial Sub-20 de 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El extremo de Chivas ahora deberá competir por un lugar con el primer equipo. Mientras Milito decide cuándo darle una oportunidad, Ajax y Feyenoord ya observan de cerca al joven mexicano.

