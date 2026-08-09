Llegó al América desde Europa, no rindió y a sus 29 años lleva más de un año sin equipo

Brillar en la Liga BBVA MX no es una tarea sencilla. Muchos jugadores pasaron por el futbol mexicano con el cartel de futuras estrellas, pero se quedaron en el camino. Uno de ellos es Santiago Cáseres, futbolista argentino que tenía un gran potencial, llegando a jugar en Europa a través de una venta millonaria desde Argentina. También pasó por el Club América, pero su talento nunca se tradujo al terreno de juego.

Quién es Santiago Cáseres, el exAmérica que ya no juega

El volante categoría 1997 se formó en la cantera de Vélez Sarsfield y debutó de forma profesional en 2017. Rápidamente se ganó la titularidad en el cuadro argentino, tanto es así que un año más tarde, el Villarreal de España desembolsó 10 millones de euros para comprar la totalidad de su carta. Cáseres llegaba a Europa con altas expectativas, incluso pensando en la Selección de Argentina.

Sin embargo, con su llegada al Viejo Continente también llegaron los problemas que lo atormentarían el resto de su carrera: las lesiones. Las molestias físicas constantes no le permitieron demostrar su talento en España, donde también se enfrentó a jugadores de talla mundial como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Por este motivo, su figura de estrella se fue apagando hasta quedar en el olvido.

Su llegada al Club América

Así fue como en el año 2020, Santiago Cáseres decidió probar suerte en la Liga BBVA MX y fichó por el América en busca de recuperar su mejor nivel. No obstante, la mala suerte de llegar al club en épocas de pandemia le pasó factura y tampoco pudo disfrutar al máximo su experiencia en el combinado azulcrema.

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Por esta razón, en Ciudad de México no tienen el mejor de los recuerdos de Cáseres. Jugó un total de 26 partidos con las Águilas con un saldo de 0 goles y 0 títulos. De esta manera, el futbolista argentino se despidió de la Liga BBVA MX sin pena ni gloria. Hoy su presente es aún más desalentador.

Su regreso a Argentina y su presente desolador

Tras un paso para el olvido por el América, Cáseres tomó la decisión de regresar a Vélez Sarsfield, equipo donde se formó como jugador. No obstante, las lesiones volvieron a arruinar la carrera del volante argentino y esta vez opacaron su segunda etapa en el club donde consiguió dar sus primeros pasos.

En 2024 ganó su primer y único trofeo al ser campeón de la Liga Profesional, luego de una temporada donde Vélez estuvo cerca de perder la categoría. Sin embargo, en ese mismo semestre, Cáseres perdió la titularidad debido a sus problemas físicos, por lo que su último partido oficial fue el 31 de agosto de 2024.

Su contrato con Vélez Sarsfield llegó a su fin en diciembre de ese mismo año. A pesar de que varios clubes se interesaron en adquirir sus servicios, el volante no fichó por ningún club. Así es como, hasta el día de hoy, Cáseres sigue sin jugar y sin tener equipo. A fines de agosto se cumplirán dos años sin jugar y, a sus 29 años, su futuro es una incógnita.