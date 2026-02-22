Chivas fue superior, pero sin contundencia: Gabriel Milito tras la derrota ante Cruz Azul

El técnico argentino Gabriel Milito reconoció que, aunque su equipo mostró valentía y criterio en el juego, la falta de contundencia terminó marcando la diferencia. El estratega de Chivas habló al termino del partido donde Guadalajara perdió el invicto al caer ante Cruz Azul por marcador de 2-1 en partido correspondiente a la Jornada 7 del Clausura 2026.

RESUMEN: Necaxa vs Toluca | J7 | Clausura 2026 | TV Azteca Deportes

Gabriel Milito fue claro al decir que “está muy bueno acostumbrarse a ganar, pero ganar todos los partidos es casi imposible en el futbol moderno. Es muy complicado para todos los equipos del mundo, nosotros no somos la excepción a esa regla”. Con esta reflexión, el entrenador señaló la exigencia que implica competir en un torneo tan parejo como la Liga BBVA MX.

El entrenador recordó que la historia se repitió respecto a la Liguilla pasada, donde Chivas había sido superior en el trámite pero no logró capitalizar sus oportunidades. “Las situaciones se crearon, fueron claras. Fue algo muy similar a lo que nos pasó en la eliminatoria de la Liguilla, donde habíamos sido superiores en toda la eliminatoria y esa contundencia que hay que tener con el rival, no la tuvimos, ellos sí y eso te cuesta partidos, pero esto forma parte del futbol”, explicó.

TE PUEDE INTERESAR:



En su análisis, Milito destacó que el comportamiento del equipo fue positivo, aunque el marcador no reflejó esa superioridad. “Ellos fueron contundentes, nosotros no, faltó un pelo de contundencia. El comportamiento del equipo fue muy bueno, el resultado no. Cruz Azul es un equipo que va para adelante, asume riesgos. Hemos hecho un buen juego. Faltó defender las pelotas detenidas y ser contundentes. Ellos sí tuvieron contundencia”, adjuntó.

El exjugador del Barcelona apuntó que la enseñanza principal de este encuentro es cuidar los detalles en momentos clave. “El equipo tuvo un comportamiento en la misma línea que lo viene haciendo. Hemos hecho un gran partido, con la misma valentía de siempre, con criterio, superando al rival. Nos deja la enseñanza de al final cuidar los detalles”, finalizó.

¿Qué le viene a Chivas en la Jornada 8?

El conjunto de Chivas tendrá otro duelo de máxima exigencia en la Jornada 8 cuando visite al actual campeón del futbol mexicano los Diablos Rojos de Toluca el próximo sábado 28 de febrero a las 17:00 horas en el Nemesio Díez que podrás ver EN VIVO por TV Azteca.

