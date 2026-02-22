Donald Trump se rinde ante Cristiano Ronaldo: ¡lo quiere en la MLS!

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, vuelve a generar conversación en redes sociales tras publicar un mensaje dirigido al astro portugués Cristiano Ronaldo, a quien calificó como “el mejor futbolista de todos los tiempos”. En un breve video compartido en sus plataformas digitales, Trump aseguró: “Ronaldo, tú eres el más grande de todos los tiempos, te necesitamos en Estados Unidos. Ven ahora mismo, te necesitamos rápido”. La grabación, acompañada por una secuencia creada con inteligencia artificial, muestra a ambos dominando un balón en la Casa Blanca, lo que desató múltiples reacciones en la comunidad internacional.

El tono del mensaje mantuvo el estilo característico del presidente norteamericano, quien incluso escribió en la descripción: “Mensaje de un GOAT a otro”. La publicación ha sido interpretada como un guiño hacia la MLS, liga que en los últimos años ha buscado atraer a grandes figuras internacionales.

Cristiano Ronaldo y su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Más allá de la invitación de Trump, Cristiano Ronaldo tiene la mirada puesta en la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Portugal, liderado por el astro lusitano, integra el Grupo K y ya conoce su calendario:

17 de junio, Estadio de Houston: Portugal vs ganador del repechaje internacional (Nueva Caledonia, Jamaica o RD Congo)

23 de junio, Estadio de Houston: Portugal vs Uzbekistán

27 de junio, Estadio de Miami: Portugal vs Colombia

Estos partidos marcarán la sexta participación de Cristiano Ronaldo en la Copa Mundial de la FIFA y podría ser la última del jugador luso, quien a sus casi 40 años busca dejar una huella definitiva en el torneo más importante del futbol.