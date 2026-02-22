¡FERIA DE GOLES! Cruz Azul triunfó en partido de 10 anotaciones en Clausura 2026

El Estadio Jalisco fue testigo de posiblemente uno de los partidos más espectaculares del semestre en el futbol mexicano. Cruz Azul Femenil venció 6-4 a las Rojinegras del Atlas y sacaron las tres unidades de patio ajeno para meterse de lleno por un puesto en la liguilla del Torneo Clausura 2026. Cinco goles en cada tiempo y un 3-2 a favor de las capitalinas en ambas mitades fue lo que disfrutaron los aficionados que se dieron cita en el Coloso de la Calzada Independencia.

Parecía un partido tranquilo para la Máquina Celeste en suelo tapatío ya que en el primer tiempo tuvieron ventaja de tres anotaciones, pero, las Rojinegras reaccionaron y acortaron la distancia de un gol en los últimos minutos de los 45 minutos iniciales. Tras el descanso, el club de la Noria aceleró en ritmo y rápidamente encontró dos anotaciones que nuevamente le dieron la ventaja de tres goles. A pesar de los intentos tapatíos, Cruz Azul no dejó escapar la victoria y sentenció el juego con el sexto gol cortesía de Aerial Chavarín a 18 minutos del final.

Liguilla a la vista

La Máquina Celeste llegó a las 15 unidades tras cuatro triunfos, tres empates y tres derrotas en el presente Torneo Clausura 2026 colocándose en la octava posición general con 10 partidos disputados. Bravos de Juárez podría rebasar al club capitalino sino pierde contra los Tuzos del Pachuca (15 puntos) en el duelo que cerrará la jornada.

Rayadas de Monterrey, Chivas de Guadalajara, Deportivo Toluca, Club América, Tigres de la UANL, Pachuca y Pumas son los primeros siete respectivos lugares, aunque, casi todos los clubes tienen aún posibilidades de meterse al duelo por el título del Torneo Clausura 2026.