CONFIRMADO: Gabriel Milito, DT de Chivas de Guadalajara, es opción para llegar a este equipo GRANDE

La buena gestión de Gabriel Milito al frente de las Chivas no ha pasado desapercibida en otras latitudes y el entrenador argentino es opción para dirigir en River Plate, luego de la inminente salida de Marcelo Gallardo de la dirección técnica del conjunto Millonario.

Gabriel Milito suena para dirigir en River Plate

Marcelo 'Muñeco' Gallardo dirigirá su último partido al frente de River Plate el próximo jueves 26 de febrero ante Banfield en compromiso de la Liga Profesional de Argentina y posteriormente dejará el banquillo vacante.

Con esta información, ha comenzado a circular varios nombres para ocupar el puesto de Gallardo y entre ellos se encuentra el de Gabriel Milito, quien arrancó con el pie derecho su camino en el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX tras acumular seis victorias consecutivas con las Chivas.

Sin embargo, los directivos de River Plate son conscientes de que será difícil contratar a Milito y lo colocan como una de las últimas opciones para llegar.

Antes que el técnico de Chivas se encuentran Santiago Solari, actual director de futbol profesional del Real Madrid y quien ya cuenta con experiencia en los banquillos tras haber dirigido al conjunto Merengue y al Club América.

También se menciona a Hernán Crespo que dirige actualmente al Sao Paulo del Brasileirao y a Eduardo 'Chacho' Coudet que entrena al Deportivo Alavés de España.

Lista de candidatos que suenan para dirigir a River Plate

Hernán Crespo | DT de Sao Paulo

Santiago Solari | Directivo de Real Madrid

Chacho Coudet | DT de Deportivo Alavés

Ariel Holan | Libre

Gabriel Milito | DT de Chivas

Pablo Aimar | Auxiliar de la Selección de Argentina

Ramón Diaz | Libre

