México vs Islandia: Esto valen las plantillas de casa selección rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Las Selecciones de México e Islandia se enfrentarán este miércoles 25 de febrero en un compromiso amistoso en la cancha del Estadio de la Corregidora de Querétaro con miras a la Copa Mundial de la FIFA 2026 en un encuentro en el que ambas escuadras convocaron exclusivamente a elementos de sus ligas locales.

El valor de la plantilla de las Selecciones de México e Islandia

Javier Aguirre convocó a una base de siete jugadores de Chivas para conformar la Selección Mexicana que se enfrentará a Islandia en partido amistoso disputado este miércoles en Querétaro.

El equipo conjunto mexicano luce en el papel como favorito ante Islandia, no solo por su condición de local, sino que también por el historial entre ambas selecciones con historial de tres victorias para México por ninguna para los europeos.

Además, la escuadra mexicana tiene un mayor valor en el mercado que la islandesa con un precio de 101 millones de euros sumando el costo de todos sus jugadores.

De los 21 elementos que convocó Javier Aguirre para este partido exclusivamente de la Liga BBVA MX, es Marcel Ruiz y Erik Lira los jugadores más caro con un precio en el mercado, de acuerdo con Transfermarkt, de 9 millones de euros, cada uno. Por su parte, la Selección de Islandia tiene un valor en el mercado de 80,3 millones de euros.

Mientras que México se prepara para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026, Islandia ya piensa en el siguiente Mundial tras quedar fuera en la Eliminatoria Mundialista Europea.

Los cinco convocados más valiosos de Javier Aguirre

Marcel Ruíz | Toluca - 9 MDE

Erik Lira | Cruz Azul - 9 MDE

Luis Ángel Malagon | América - 7 MDE

Hormiga González | Chivas - 7 MDE

Erick Sánchez | América - 6.5 MDE

