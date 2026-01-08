Gabriel Milito quiere deshacerse a como dé lugar de este jugador: busca transferirlo a otro equipo

Mientras que Alan Pulido se niega a irse de Chivas , Gabriel Milito tampoco tiene en cuenta a otro jugador del Guadalajara que podría salir a otro equipo de la Liga BBVA MX en este mercado de fichajes de invierno. A horas de comenzar la primera jornada del Clausura 2026, el entrenador argentino se estaría queriendo deshacer a como dé lugar de uno de sus futbolistas.

Habiendo dejado de ser titular sobre el final del Apertura 2025, Erick Gutiérrez sería el jugador que Milito buscaría que sea transferido a otro equipo del futbol mexicano. Es que no ha sido tenido en cuenta en los últimos partidos y Chivas quiere tener otro as bajo la manga para competir con Club América y Deportivo Toluca en el Clausura 2026.

|Instagram @chivas

Pachuca es el posible nuevo equipo de Erick Gutiérrez, ignorado por Gabriel Milito en Chivas

Distintos reportes indican que el mediocentro de 30 años podría salir de Chivas de Guadalajara para llegar a Pachuca en este semestre. Justamente estos equipos se enfrentan en la Jornada 1 este sábado 10 de enero en Guadalajara. Parece que los Tuzos ven con buenos ojos el regreso de uno de los canteranos de sus Fuerzas Básicas pensando en este nuevo torneo.

TE PUEDE INTERESAR:



Cabe recordar que Gutiérrez fue vendido por 6 millones de euros desde Pachuca hasta el PSV de los Países Bajos en agosto de 2018. Desde julio de 2023 retornó a la Liga MX para jugar en las Chivas de Guadalajara. Con el entrenador argentino, Gabriel Milito, no tendría oportunidades para este nuevo torneo.

Erick Gutiérrez podría salir de Chivas|Mexsport

Los números de Erick Gutiérrez en las Chivas de Guadalajara

En los meses finales del 2025, sobre todo después de su lesión muscular en octubre, Erick Gutiérrez no volvió a ser titular en las Chivas de Guadalajara, aunque casi siempre sumó minutos ingresando sobre el final de cada encuentro. De ese modo, según BeSoccer, los números del volante central en el Rebaño Sagrado han sido los siguientes: