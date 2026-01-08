Equipo de la Liga BBVA MX se refuerza con un colombiano que es carísimo y va con todo al Clausura 2026

Los equipos de la Liga BBVA MX no se guardan nada y uno de ellos decidió fichar a una estrella de cara al inicio del Clausura 2026. Por eso dio un golpe fuerte en el mercado al confirmar la llegada del mediocampista proveniente de Sudamérica. Pocos días después de presentar formalmente a Alan Mozo , Pachuca anunció la contratación del colombiano Christian Rivera a través de sus redes sociales.

Con una presentación cargada de épica, en la que se compara a Rivera con guerrero, los Tuzos dejaron en claro que no se trata de un refuerzo más. La operación, según trascendió, rondó los 2.1 millones de dólares, una cifra elevada que explica la expectativas alrededor del colombiano, quien ya conoce la Liga BBVA MX.

Pese al reciente rechazo de Igor Lichnovsky , Pachuca no se desmotivó y se movió rápido en el mercado para conseguir a una estrella de cara al Clausura 2026. Luego de un decepcionante Apertura, en el que no consiguió entrar a la Liguilla (quedó eliminado en Play-In), el club hidalguense va por todo en este semestre.

Quién es Christian Rivera, el nuevo fichaje de Pachuca para el Clausura 2026

Rivera, de 29 años, llega procedente del Sport Recife de Brasil y se incorpora a un Pachuca de la mano del argentino Esteban Solari. La dirigencia entiende que el Clausura 2026 exige un salto de calidad para volver a competir en los primeros planos, y la inversión en un mediocampista de jerarquía responde a esa lógica.

Formado profesionalmente en el Deportivo Pasto de su país, donde debutó en 2016, Rivera destacó desde joven. Su buen rendimiento lo llevó al Deportivo Cali en la temporada 2018/19, etapa clave para consolidarse como un volante confiable y con gran despliegue físico.

El salto a México llegó en 2019 gracias a Tijuana, club en el que vivió su etapa más extensa y regular. Con los Xolos disputó más de 140 partidos oficiales y acumuló más de 11 mil minutos, según los datos de Transfermarkt. Cabe destacar que tuvo un breve paso por Querétaro, antes de regresar a La Jauría.

🤳🏻 | Christian ya se puso la blanquiazul y la tiene clarísima: pic.twitter.com/mf507spbuQ — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) January 7, 2026

Tras esa experiencia, en 2025 se sumó a Sport Recife, donde permaneció hasta su regreso a la Liga BBVA MX, ahora con la playera blanquiazul. "No solo vengo a competir. Vengo a ganar y a escribir nuevos capítulos de historia juntos", aseguró en un mensaje para la afición.

El debut de Pachuca en el Clausura 2026

Pachuca debutará en el Clausura 2026 este sábado 10 de enero desde las a las 17:00 horas como visitante frente a Chivas en el Estadio Akron. Rivera ya trabaja con el plantel y no se descarta que esté disponible para sumar minutos desde la primera jornada.