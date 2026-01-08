Alan Pulido se niega a irse de Chivas y una foto lo confirma, pese a que no entra en planes de Gabriel Milito

Alan Pulido se ha convertido en un dolor de cabeza para Chivas, pues se niega a irse del club, pese a que no entra en planes de Gabriel Milito ni de la directiva que encabeza Javier Mier, quien fichó a Ángel Sepúlveda como refuerzo en la delantera para el Clausura 2026 .

El jugador de 34 años tiene bien puesta la camisa del Guadalajara, pues publicó una foto en su cuenta de Instagram con el uniforme de entrenamiento, en lo que sería la segunda sesión del día. Cabe mencionar que el nacido en Tamaulipas es uno de los 3 transferibles del club , de los cuales Alan Mozo es el único que ya tiene nuevo equipo.

El delantero subió una historia en su cuenta de Instagram en la que confirma que sigue entrenando con el equipo.|alan_pulido 17

Pulido tiene contrato vigente con el Rebaño Sagrado hasta diciembre de este 2026, pero al no entrar en planes ha sido ofrecido a diferentes equipos de la Liga BBVA MX. Sin embargo, su alto sueldo y su mala racha en su segunda etapa con el conjunto rojiblanco le juegan en contra.

Los rumores y los números de Alan Pulido en Chivas

Al tamaulipeco se le relacionó con Pumas antes de que concluyera el Apertura 2025, pero ahora ello luce casi imposible, pues el conjunto universitario acaba de firmar a Juninho y está a punto de cerrar a Robert Morales, proveniente de Toluca.

En recientes días corrió el rumor de que Alan era del interés de Cruz Azul para hacer competencia al recién llegado Miguel Borja y a Gabriel “Toro” Fernández, pero fuentes consultadas por Azteca Deportes negaron un acercamiento formal entre las directivas rojiblanca y celeste.

El canterano de Tigres no ha tenido el gran regreso que esperaba en Chivas, pues de acuerdo a estadísticas de la plataforma BeSoccer, en un año solo ha disputado 21 partidos, en los que marcó en 2 ocasiones. Milito lo utilizó en 5 ocasiones tras su llegada, pero en los últimos minutos lo borró completamente del plantel al no convocarlo para los duelos de la Liga BBVA MX.