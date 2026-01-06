Club América vendió a este delantero en 73 millones y hoy tiene tantas expulsiones como goles

Así como hay un jugador que dejó al Club América por 14 millones y hoy tiene tantos goles como partidos jugados en el extranjero , hay otro que tiene tantas expulsiones como goles marcados desde que se marchó del Nido de Coapa. En ese marco, no deja de sorprender que las Águilas lo habían vendido por 73 millones de pesos mexicanos, una cifra alta.

Mientras que América tiene un nuevo plan para compensar las 6 bajas que tendría , en Europa hay un ex jugador de la institución azulcrema que no la está pasando del todo bien. Se trata de Federico Viñas, quien tiene la misma cantidad de tarjetas rojas que goles en el Real Oviedo, el equipo al que arribó en agosto de 2024 tras un pequeño paso por León.

Federico Viñas, el ex América que está cerca de un pésimo récord en LaLiga de España

Resulta que, con 3 tarjetas rojas en lo que va de la temporada, Federico Viñas está a tan solo una cartulina colorada de igualar el récord de más expulsiones en una misma temporada de LaLiga en el Siglo XXI. Esto es muy curioso porque todavía faltan cerca de 20 fechas por disputarse y porque este futbolista es delantero, lo cual no deja de sorprender.

TE PUEDE INTERESAR:



El uruguayo con pasado en la Liga BBVA MX ya vio la tarjeta roja en los partidos contra Getafe, ante Mallorca y enfrentando al Alavés. De esta manera, Viñas está a solo una expulsión de igualar el récord de sanciones de Eduardo ‘Toto’ Berizzo y Alberto Lopo en la temporada 2003/04, según el periodista Andre Marín. El uruguayo de 27 años no la pasa bien.

|





Los números de Federico Viñas en Club América

De acuerdo a los datos que muestra BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de jugadores, los números de Federico Viñas en Club América son los siguientes:

Partidos jugados: 121

Encuentros comenzados como titular: 59

Goles convertidos: 24

Asistencias aportadas: 5

Tarjetas recibidas: 8 amarillas y una roja

Los números de Federico Viñas en el Real Oviedo

En tanto, Viñas tiene los mismos goles (3) que expulsiones (3) desde que llegó al Real Oviedo de España. Cabe destacar que su préstamo con Club León (que le pagó 3.5 millones de euros al América) vence en junio de este 2026. Sus números en el conjunto español son los siguientes: