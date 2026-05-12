OFICIAL: Este fue el secreto de Gabriel Milito para que Chivas avanzara a semifinales

Chivas consiguió avanzar a Semifinales del Clausura 2026 ante todos los pronósticos. Los dirigidos por Gabriel Milito remontaron un 3-1 en contra que habían conseguido en el juego de Ida contra Tigres. A pesar de no contar con sus mejores jugadores porque fueron seleccionados por Javier Aguirre para el proceso mundialista, el entrenador del Guadalajara encontró la fórmula para no perder rendimiento dentro del terreno de juego.

En la hazaña que consiguieron contra los universitarios, Milito plasmó un equipo en cancha con un promedio de edad de 26 años. El técnico argentino apostó por una buena cantidad de futbolistas que se desempeñan en la cantera de Chivas y respondieron de manera efectiva dentro del terreno de juego. El ejemplo más claro es Santiago Sandoval, quien ha sumado minutos en 12 partidos a lo largo del Clausura 2026.

El mediocampista ofensivo de apenas 18 años fue crucial para la clasificación de Chivas a Semifinales. Fue titular en la Vuelta contra Tigres y marcó los dos goles que le permitió a su equipo avanzar a la siguiente ronda. Guadalajara se instaló en dicha instancia gracias al reglamento de la Liga BBVA MX que permite la clasificación al equipo con mejor ubicación en la tabla general durante la Fase Regular en cas de empate en el global (3-3 en este caso).

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La edad de cada jugador de Chivas en el duelo contra Tigres

Óscar Whalley: 32 años.

Bryan González: 23 años.

José Castillo: 24 años.

Diego Campillo: 24 años.

Richard Ledezma: 25 años.

Fernando González: 32 años.

Santiago Sandoval: 18 años.

Omar Govea: 30 años.

Efraín Álvarez: 23 años.

Ricardo Marín: 28 años.

Ángel Sepúlveda: 35 años.

Chivas se prepara para las Semifinales contra Cruz Azul

Este próximo miércoles 13 de mayo, Chivas visitará el Estadio Banorte para afrontar el juego de Ida de Semifinales del Clausura 2026 contra Cruz Azul. El árbitro del encuentro designado por la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) es Maximiliano Quintero Hernández, quien estará respaldado por José Ibrahim Martínez Chavarría y Jair de Jesús Sosa García.

Cabe resaltar que además de los cinco seleccionados, Milito tampoco contará con la presencia de Daniel Aguirre para el duelo contra los cementeros. El mediocampista sigue trabajando para recuperarse de su lesión muscular y, aunque luce difícil, hará todo lo posible para estar disponible para el encuentro de Vuelta en el Estadio Jalisco.

