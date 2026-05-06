Hormiga González actúa y esta fue su respuesta a la llamada de Javier Aguirre

Armando ‘Hormiga’ González se presentó esta mañana al Verde Valle para entrenar bajo las órdenes de Gabriel Milito pese a estar citado por la Selección Mexicana para este 6 de mayo. Esto sucedió a raíz del pedido de Amaury Vergara, presidente de Chivas, para que los futbolistas seleccionados se sumen a los trabajos del Guadalajara tras conocerse que los acuerdos previamente establecidos no fueron respetados.

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) respondió con firmeza y compartió un comunicado en redes sociales advirtiendo que aquellos futbolistas que no se presentaran al Centro de Alto Rendimiento (CAR) esta noche quedarían fuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Esto fue respaldado por el propio Javier Aguirre, quien repitió lo establecido por la FMF durante la conferencia de prensa que brindó hace unas horas.

|Crédito: @Chivas / X

Hormiga González abandonó el Verde Valle

Tras la conferencia del ‘Vasco’ Aguirre, los jugadores de Chivas acataron las órdenes. Imágenes captaron como la ‘Hormiga’ González abandonó las instalaciones del Verde Valle hace unos minutos para partir rumbo hacia el CAR. A su vez, sus compañeros Raúl Rangel, Roberto Alvarado y Luis Romo dejaron el campo de entrenamiento del Guadalajara para sumarse a la Selección Mexicana esta noche.

🐜🇲🇽 Armando “Hormiga” González abandona las instalaciones de Chivas Verde Valle



También salieron el resto de Seleccionados Nacionales “Tala” Rangel, Luis Romo y el “Piojo” Alvarado @muralcom pic.twitter.com/cAw1aFAEWZ — Citlalli Medina (@CMedinaCANCHA) May 6, 2026

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Chivas lanza comunicado tras la conferencia de Aguirre

La respuesta del Guadalajara no tardó en llegar luego de las palabras del entrenador del equipo nacional. En un comunicado, el cuadro rojiblanco confirmó que respetarán lo anteriormente pactado y los cinco jugadores convocados a la Selección Mexicana se reportarán esta noche en el CAR. Cabe destacar que Aguirre dio como tiempo límite las 20:00 horas.

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Además, el mensaje institucional subraya que “en Chivas respetamos los deseos de nuestros jugadores por representar a México en el Mundial”, con el objetivo de bajar la tensión y priorizar el compromiso de los jugadores con la Selección Nacional. “De ninguna manera seremos un factor que trunque esa posibilidad, por lo cual se presentarán a la concentración en tiempo y forma”, alega el Guadalajara.

De esta manera, la polémica llega a su fin y todos los clubes de la Liga BBVA MX deberán ceder a sus jugadores a la Selección Mexicana este miércoles 6 de mayo. Ningún club se verá beneficiado como se insinuaba en un principio.