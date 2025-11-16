deportes
Jugó un solo tiempo con México y bastó para enamorar a la afición de Uruguay: “Tremendo jugador”

Fue de lo mejor de México durante el amistoso frente a Uruguay y la afición rival se deshizo de elogios luego de haber brindado un show de futbol de 45 minutos

Rodrigo Acuña
Selección Azteca
La Selección Mexicana fue levemente superior a Uruguay, pero se llevó un empate sin goles con sabor a poco . Ni mexicanos ni uruguayos lograron lastimarse entre sí, pero hubo un futbolista que deslumbró a ambas aficiones en Torreón. Se trata de Gilberto Mora, futbolista que ingresó en el minuto 45 de partido en lugar de Hirving Lozano, quien tuvo que abandonar el terreno de juego por una lesión.

Afición de Uruguay se rinde ante el partido de Gilberto Mora

A pesar de haber jugado solamente un tiempo con México, el juvenil de 17 años emocionó a gran parte de la afición uruguaya con su juego. “Tremendo jugador Gilberto Mora”, soltó @Fabriuruguayo, influencer y aficionado de la ‘Celeste’ en la red social de X. Su posteo tuvo más de 2 mil reacciones y una buena cantidad de uruguayos apoyaron su opinión.

Gilberto Mora
MEXSPORT

Tiene bastante calidad y futuro para sus 16-17 años, esperemos sea disciplinado”, comentó otro de los aficionados de Uruguay, mientras que otros fanáticos se mostraron furiosos con el rendimiento de la ‘Celeste’, como por ejemplo: “Fue mejor que cualquiera de Uruguay”. Con apenas 17 años de edad, Mora se gana los elogios de todo el mundo y promete tener un futuro brillante con la Selección Mexicana.

Gilberto Mora fue el jugador más destacado de México ante Uruguay

Gilberto Mora se ganó los aplausos de todo el estadio, demostrando que puede rendir de buena manera en cualquier contexto. Desde el control logra sacar ventaja a sus rivales, además de destacar en conducción y regate. Ante Uruguay, fue el jugador del partido con mayor número de oportunidades creadas (2) y solamente erró un pase, completó 21/22 (95%) y ganó 3/4 duelos terrestres.

Para la mayoría de aficionados mexicanos, Gilberto Mora debe ser titular indiscutible dentro de la Selección Mexicana, sin importar su ‘inexperiencia’ debido a su corta edad. El juvenil de Tijuana marca una diferencia notable dentro del terreno de juego y creen que su talento no debe ser desperdiciado solamente por no ser mayor. Su próximo juego será ante Paraguay, donde podría ser titular.

Selección Mexicana
Rodrigo Acuña

