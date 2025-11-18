Lo buscan todos en México, vale 64 millones y Chivas lo ficharía para el Clausura 2026
Resulta que las Chivas de Guadalajara le ganarían la pelea a Rayados de Monterrey por este defensor
Mientras que ya se conoció cuánto dinero le costaría a Chivas fichar a Ángel Sepúlveda , ahora Gabriel Milito estaría en búsqueda de un defensor para el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Resulta que Daniel Alonso Aceves es el defensa que quiere el Guadalajara de cara al próximo torneo del futbol mexicano. Lo curioso: lo quieren varios clubes de México.
Aunque se cree que en Chivas habrá una limpia , el Rebaño Sagrado también piensa en reforzarse y ya estaría en la búsqueda de un lateral izquierdo y Aceves sería el nombre apuntado. El defensor del Pachuca con pasado en el futbol español y en la MLS ahora es buscado por distintos equipos de México y el Guadalajara le sacaría ventaja a Rayados de Monterrey.
¿Cuánto le costaría el fichaje de Alonso Aceves a Chivas de Guadalajara?
Según distintos reportes, Pachuca pediría cerca de 3 millones de euros (más de 64 millones de pesos mexicanos) por Alonso Aceves. Una curiosidad es que el sitio Transfermarkt lo tiene valuado en 2 millones de euros, por lo que los Tuzos buscarían venderlo por una cifra más alta a su valor de mercado. ¿Lo pagará Chivas?
Chivas de Guadalajara no es el único equipo que busca a Alonso Aceves
En las últimas horas distintos reportes aseguraron que Chivas es solo uno de los equipos que buscan a Alonso Aceves. El otro interesado sería Rayados de Monterrey y también otro miembro de ‘Los 4 Grandes’ estaría en la búsqueda de este lateral izquierdo de 24 años.
La actualidad y las estadísticas de Alonso Aceves en Pachuca
Cabe destacar que en la actualidad el nacido en Huixquilucan es titular indiscutido en los Tuzos, puesto que ha jugado desde el arranque sus 15 partidos disputados en este Torneo Clausura 2025. Además, marcó un gol, aportó 2 asistencias, fue amonestado 2 veces y lo expulsaron una vez.
De acuerdo al sitio especializado Besoccer, las estadísticas totales del ex Real Oviedo y Chicago Fire jugando para el Pachuca son:
- Partidos jugados: 68
- Encuentros disputados como titular: 64
- Goles: 2
- Asistencias: 3
- Tarjetas: 10 amarillas y 1 roja
- Títulos: 2 (Challenger Cup Champion 2025 y Derby de las Américas 2025).