Chivas le madrugó a América y fichó a una estrella que los de Coapa querían muchísimo

El Club América aún no logra convencer a sus aficionados con el mercado de fichajes y la rama femenil se encuentra en la misma línea. Si bien es cierto que las Águilas concretaron su primer fichaje que llegó desde Estados Unidos , la sensación sigue siendo la misma: aún faltan piezas para cubrir huecos importantes. En este sentido, el conjunto dirigido por Ángel Villacampa acaba de perder un refuerzo clave a manos de Chivas.

Cristina Ferral es presentada como jugadora de Chivas

Cristina Ferral, quien fue uno de los deseos del América para reforzar la zaga central, fue presentada como nuevo fichaje de Chivas femenil. Su fichaje por el conjunto azulcrema parecía “encaminado”, pero en los últimos días su situación dio un giro de 180 grados y ahora pasará a jugar en el rival acérrimo de las Águilas , una noticia que cayó como un baldazo de agua fría en la afición.

Cristina Ferral es nueva jugadora de Chivas|Crédito: @ChivasFemenil / X

Esta operación deja expuesta una realidad incómoda. Ya que si la directiva encabezada por Luis Fuentes y Claudia Carrión tenía la intención de mejorar la zaga central, perder a una jugadora de este calibre y a manos del clásico rival es retroceder un paso justo cuando el América necesita nombres de jerarquía y experiencia, sobre todo en la última línea del campo de juego.

América femenil pierde a una pieza clave en la defensa

Ferral podría haber solucionado problemas gigantes en la defensa azulcrema. La defensora mexicana de 32 años cuenta con una amplia experiencia dentro del futbol local, habiendo sido seis veces campeona de la Liga BBVA MX Femenil, todas ellas con Tigres de la UANL, incluido el título del Apertura 2025 donde las Felinas vencieron a las Águilas del América.

Cristina Ferral es presentada en Chivas

En sus redes sociales, Chivas femenil anunció la contratación de Cristina Ferral, donde la destacan como multicampeona, seleccionada nacional y con experiencia europea. "Ferral se distingue por ser una central con gran lectura de juego, que se ubica muy bien y que gusta de salir con el balón en los pies, aunque también suele ser muy efectiva en trazos largos para habilitar a compañeras lejanas", describe el Guadalajara en su sitio web.