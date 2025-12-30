Les buscan equipo: Chivas tiene 3 transferibles para el Clausura 2026, pero aún no sale un “gallo”

Chivas tiene 3 transferibles de cara al Clausura 2026, pues Alan Mozo, Érick Gutiérrez y Alan Pulido no entran en planes del club. Hasta el momento la tercia no tiene equipo y luce complicado, pues debido a que en su momento fueron referentes de la institución, tienen sueldos costosos, aunque sí hay interesados, como es el caso de Pumas, que quiere unir a su plantilla al delantero .

Los 3 futbolistas ni siquiera fueron convocados por Gabriel Milito para la pretemporada, la cual el Guadalajara inició con el pie derecho al golear 4-0 a Irapuato, donde s registró una riña . David Medrano Félix reveló que el Rebaño Sagrado los ha ofrecido a varios equipos, pero el único impedimento son sus altos salarios.

Érick Gutiérrez, Alan Pulido y Alan Mozo son los 3 transferibles de Chivas|@gutigalaviz, @alan_pulido17 y @alan_mozo

“Los equipos que se muestran interesados no le pueden llegar al tema del salario, ni siquiera lo que el Guadalajara les pudiera cobrar por un préstamo. Los 3 son futbolistas por encima del millón de dólares anuales; es decir, son futbolistas que su sueldo mensual andan entre 1.8 y 2 millones de pesos. Imposible para muchos equipos del futbol mexicano”, indicó el periodista de TV Azteca Deportes en su canal de YouTube.

TE PUEDE INTERESAR:



Así ha sido la carrera de los 3 transferibles de Chivas

Los 3 futbolistas transferibles de Chivas en algún momento arribaron al club como fichajes bomba, pero ahora tiene medio pie fuera. En el caso de Alan Mozo, llegó a la institución en verano de 2022 proveniente de Pumas. Cabe mencionar que un semestre atrás estuvo a punto de marcharse al Club León, pero decidió quedarse en Guadalajara, ya que uno de sus propósitos era salir campeón como rojiblanco.

Érick Gutiérrez se formó en las Fuerzas Básicas del Pachuca, para después emigrar a Países Bajos. El mediocampista fue repatriado en verano de 2023 por Chivas y llegó a ser hasta capitán, pero tras el arribo de Gabriel Milito perdió protagonismo y hoy es uno de los descartados para el Clausura 2026.

Alan Pulido regresó al Guadalajara para el Clausura 2025, luego de una primera etapa con el club en la que conquistó un sinfín de títulos y se proclamó campeón de goleo un torneo antes de marcharse a la MLS. Sin embargo, su retorno no fue el esperado, pues no fue lo que la directiva y afición esperaba.