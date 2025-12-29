El terror de Cruz Azul renovó contrato con su equipo y sueña con volver a ganarlo todo

Mientras que Ángel Sepúlveda se marchó de Cruz Azul a Chivas y se habla de que lo pueden extrañar ; el mayor terror de La Máquina renovó contrato y ya sabe lo que es ser responsable de quitarle la felicidad a los fanáticos cementeros. En ese contexto, ahora sueña con volver a ganar todo y dejar a los equipos de la Concacaf sin nada.

Resulta que en las últimas horas el verdugo de Cruz Azul, el Flamengo de Brasil, ha hecho oficial la renovación de contrato de Filipe Luis, el director técnico de la escuadra brasileña. En el último mes el Mengão le ganó 2-1 a La Máquina en el Derbi de las Américas (aunque Cruz Azul ganó dinero) , partido que también servía como los cuartos de final de la Copa Intercontinental 2025.

Cruz Azul cayó frente a Flamengo de Filipe Luis|Crédito: @LibertadoresBR / X

A pesar de todos los rumores que había sobre conflictos económicos entre el ex lateral izquierdo y el equipo de Brasil, finalmente el Flamengo y Filipe Luis arreglaron la extensión de su contrato hasta diciembre de 2027. En ese sentido, podría volver a enfrentarse a equipos de México o de otro país de la Concacaf si vuelve a ganar la Copa Libertadores.

Una negociación fuerte entre los verdugos de Cruz Azul

De acuerdo a la información de César Luis Merlo, periodista especializado en mercado de fichajes, tanto el Flamengo como Filipe Luis achicaron sus pretensiones para que se pueda dar su continuidad como entrenador del conjunto brasileño. Es que se decía que el DT pedía mucho dinero y el Mengão ya estaba buscando otras opciones en el mercado de entrenadores libres.

Filipe Luis en el Flamengo|Crédito: @Flamengo / X

Flamengo le quitó muchos títulos a Cruz Azul

Mucho se hablaba de la posibilidad de que Cruz Azul pudiera ganar varios títulos en diciembre. En caso de vencer a Flamengo, habría ganado la Copa Derbi de las Américas y, de esa manera, accedía a disputar la Copa Challenger ante el ganador de África / Asia. Si ganaba ambos partidos, habría conseguido dos títulos.

Por último, en caso de vencer al Flamengo y al Pyramids, Cruz Azul habría jugado la final de la Copa Intercontinental ante el Paris Saint-Germain. Así, si ganaba solo tres partidos, tendría tres títulos más en su palmarés. Pero Filipe Luis y el Mengão se encargaron de ser su mayor terror.

