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Galería: Así se vivió el triunfo de Portugal vs Ghana | Qatar 2022
Las mejores postales que dejó la victoria de Portugal sobre Ghana en el cierre de la primera ronda del Grupo H desde el Estadio 974 en Qatar 2022
Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group H - Portugal v Ghana - Stadium 974, Doha, Qatar - November 24, 2022 Portugal’s Cristiano Ronaldo celebrates scoring their first goal REUTERS/Hannah Mckay
Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group H - Portugal v Ghana - Stadium 974, Doha, Qatar - November 24, 2022 Portugal’s Cristiano Ronaldo celebrates scoring their first goal with teammates REUTERS/Albert Gea
Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group H - Portugal v Ghana - Stadium 974, Doha, Qatar - November 24, 2022 Portugal’s Cristiano Ronaldo celebrates scoring their first goal with Joao Mario REUTERS/Hannah Mckay
Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group H - Portugal v Ghana - Stadium 974, Doha, Qatar - November 24, 2022 Ghana’s Andre Ayew scores their first goal REUTERS/Marko Djurica
Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group H - Portugal v Ghana - Stadium 974, Doha, Qatar - November 24, 2022 Portugal’s Bruno Fernandes in action with Ghana’s Salis Abdul Samed REUTERS/Jennifer Lorenzini
Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group H - Portugal v Ghana - Stadium 974, Doha, Qatar - November 24, 2022 Ghana’s Andre Ayew celebrates scoring their first goal with teammate Mohammed Kudus REUTERS/Albert Gea
Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group H - Portugal v Ghana - Stadium 974, Doha, Qatar - November 24, 2022 Portugal’s Joao Felix scores their second goal REUTERS/Carl Recine
Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group H - Portugal v Ghana - Stadium 974, Doha, Qatar - November 24, 2022 Portugal’s Joao Felix celebrates scoring their second goal REUTERS/Jennifer Lorenzini
Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group H - Portugal v Ghana - Stadium 974, Doha, Qatar - November 24, 2022 Portugal’s Cristiano Ronaldo REUTERS/Carl Recine
Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group H - Portugal v Ghana - Stadium 974, Doha, Qatar - November 24, 2022 Portugal’s Rafael Leao scores their third goal REUTERS/Jennifer Lorenzini
Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group H - Portugal v Ghana - Stadium 974, Doha, Qatar - November 24, 2022 Portugal’s Joao Felix celebrates scoring their second goal with teammates Joao Cancelo and Bruno Fernandes REUTERS/Jennifer Lorenzini
Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group H - Portugal v Ghana - Stadium 974, Doha, Qatar - November 24, 2022 Portugal’s Cristiano Ronaldo shakes hands with teammates after being substituted REUTERS/Carl Recine
Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group H - Portugal v Ghana - Stadium 974, Doha, Qatar - November 24, 2022 Ghana’s Osman Bukari scores their second goal past Portugal’s Diogo Costa REUTERS/Hannah Mckay
Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group H - Portugal v Ghana - Stadium 974, Doha, Qatar - November 24, 2022 Ghana’s Osman Bukari scores their second goal REUTERS/Albert Gea
Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group H - Portugal v Ghana - Stadium 974, Doha, Qatar - November 24, 2022 Portugal’s Goncalo Ramos comes on as a substitute to replace Cristiano Ronaldo REUTERS/Albert Gea
Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group H - Portugal v Ghana - Stadium 974, Doha, Qatar - November 24, 2022 Portugal’s Cristiano Ronaldo celebrates scoring their first goal REUTERS/Carl Recine
La Copa del Mundo de Qatar 2022 sigue marcando historia, en esta ocasión la Selección de Portugal y Ghana fueron las encargadas de poner punto final a la primera fecha de la fase de grupos correspondiente al sector H.
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En un encuentro sumamente disputado sobre la cancha del Estadio 974, el combinado lusitano se quedó con los tres puntos al derrotar de manera agónica a la escuadra africana por 3 goles a 2.
El marcador se abrió hasta el segundo tiempo por conducto del capitán portugués, Cristiano Ronaldo, quien quedó inmortalizado en la historia del futbol al convertirse en el único futbolista en anotar en cinco mundiales.
Los dos tantos restantes fueron obra de João Félix y Rafael Leão para sellar la victoria europea.
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Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group H - Portugal v Ghana - Stadium 974, Doha, Qatar - November 24, 2022 Portugal’s Cristiano Ronaldo celebrates scoring their first goal REUTERS/Hannah Mckay
Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group H - Portugal v Ghana - Stadium 974, Doha, Qatar - November 24, 2022 Portugal’s Cristiano Ronaldo celebrates scoring their first goal with teammates REUTERS/Albert Gea
Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group H - Portugal v Ghana - Stadium 974, Doha, Qatar - November 24, 2022 Portugal’s Cristiano Ronaldo celebrates scoring their first goal with Joao Mario REUTERS/Hannah Mckay
Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group H - Portugal v Ghana - Stadium 974, Doha, Qatar - November 24, 2022 Ghana’s Andre Ayew scores their first goal REUTERS/Marko Djurica
Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group H - Portugal v Ghana - Stadium 974, Doha, Qatar - November 24, 2022 Portugal’s Bruno Fernandes in action with Ghana’s Salis Abdul Samed REUTERS/Jennifer Lorenzini
Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group H - Portugal v Ghana - Stadium 974, Doha, Qatar - November 24, 2022 Ghana’s Andre Ayew celebrates scoring their first goal with teammate Mohammed Kudus REUTERS/Albert Gea
Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group H - Portugal v Ghana - Stadium 974, Doha, Qatar - November 24, 2022 Portugal’s Joao Felix scores their second goal REUTERS/Carl Recine
Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group H - Portugal v Ghana - Stadium 974, Doha, Qatar - November 24, 2022 Portugal’s Joao Felix celebrates scoring their second goal REUTERS/Jennifer Lorenzini
Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group H - Portugal v Ghana - Stadium 974, Doha, Qatar - November 24, 2022 Portugal’s Cristiano Ronaldo REUTERS/Carl Recine
Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group H - Portugal v Ghana - Stadium 974, Doha, Qatar - November 24, 2022 Portugal’s Rafael Leao scores their third goal REUTERS/Jennifer Lorenzini
Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group H - Portugal v Ghana - Stadium 974, Doha, Qatar - November 24, 2022 Portugal’s Joao Felix celebrates scoring their second goal with teammates Joao Cancelo and Bruno Fernandes REUTERS/Jennifer Lorenzini
Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group H - Portugal v Ghana - Stadium 974, Doha, Qatar - November 24, 2022 Portugal’s Cristiano Ronaldo shakes hands with teammates after being substituted REUTERS/Carl Recine
Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group H - Portugal v Ghana - Stadium 974, Doha, Qatar - November 24, 2022 Ghana’s Osman Bukari scores their second goal past Portugal’s Diogo Costa REUTERS/Hannah Mckay
Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group H - Portugal v Ghana - Stadium 974, Doha, Qatar - November 24, 2022 Ghana’s Osman Bukari scores their second goal REUTERS/Albert Gea
Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group H - Portugal v Ghana - Stadium 974, Doha, Qatar - November 24, 2022 Portugal’s Goncalo Ramos comes on as a substitute to replace Cristiano Ronaldo REUTERS/Albert Gea
Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group H - Portugal v Ghana - Stadium 974, Doha, Qatar - November 24, 2022 Portugal’s Cristiano Ronaldo celebrates scoring their first goal REUTERS/Carl Recine