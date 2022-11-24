Galería: Así se vivió el triunfo de Portugal vs Ghana | Qatar 2022

La Copa del Mundo de Qatar 2022 sigue marcando historia, en esta ocasión la Selección de Portugal y Ghana fueron las encargadas de poner punto final a la primera fecha de la fase de grupos correspondiente al sector H.

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En un encuentro sumamente disputado sobre la cancha del Estadio 974, el combinado lusitano se quedó con los tres puntos al derrotar de manera agónica a la escuadra africana por 3 goles a 2.

El marcador se abrió hasta el segundo tiempo por conducto del capitán portugués, Cristiano Ronaldo, quien quedó inmortalizado en la historia del futbol al convertirse en el único futbolista en anotar en cinco mundiales.

Los dos tantos restantes fueron obra de João Félix y Rafael Leão para sellar la victoria europea.

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