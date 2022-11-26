Galería: Así se vivió la derrota de México ante Argentina | Qatar 2022

La Copa del Mundo de Qatar 2022 continúa su marcha y el panorama luce complicado para la Selección Nacional de México que cayó derrotado a manos de la Selección de Argentina en lo que fue el cierre de actividades en el Grupo C de la justa mundialista en la segunda jornada de la fase de grupos.

Te puede interesar: Andrés Guardado sale por lesión contra Argentina en Qatar 2022

Difícil panorama para México

El panorama rumbo al cierre de la fase de grupos para la Selección Azteca luce complicado debido a las victorias de Polonia sobre Arabia Saudita y su derrota frente a la “Albiceleste”, al ser el último posicionado de su sector y viéndose totalmente obligado a conseguir una victoria contundente ante los saudíes, pensando en la diferencia de goles y a la expectativa de lo que suceda entre argentinos y polacos.

Te puede interesar: Lionel Messi apagó a un aguerrido México sin goles en Qatar 2022