GALERÍA: Así se vivió el empate entre Dinamarca y Túnez en Qatar 2022

En el tercer día de la Copa del Mundo de Qatar 2022 el Grupo D tuvo su primera jornada de actividad y el primer partido fue Dinamarca contra Túnez. El partido estuvo bastante cerrado, pues ambas Selecciones se anularon en el medio campo y terminó el partido en empate a cero.

En el juego hubo dos goles anulados por fuera de lugar, uno a cada Selección. Fue un partido con pocas emociones y es el primer empate en el Mundial de Qatar 2022, el resultado fue Dinamarca 0-0 Túnez.

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Cesar Arturo Ramos en Qatar 2022

El árbitro central mexicano, Cesar Arturo Ramos tuvo su primer partido en la Copa del Mundo de Qatar 2022, el central manejó bien el partido y decidió de buena forma en un penal que el VAR le pidió revisar.

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