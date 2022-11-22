Alineaciones confirmadas México vs Polonia | Mundial Qatar 2022
¡Vamos México! Estos son 11 guerreros de la Selección Mexicana que debutan en el Mundial de Qatar 2022 contra Polonia, en el imponente Estadio 974
Llegó la hora. La espera terminó y el proceso de tres años culminan este martes, México debuta contra Polonia en el Mundial de Qatar 2022, partido que podrás disfrutar por Azteca 7, el Canal del Mundial desde las 9:00 AM y a las 10:00 Am será el silbatazo inicial.
Si bien, la Copa del Mundo será paso a paso, el primero y posiblemente más importante para Gerardo Martino y sus pupilos, será ante los europes; una victoria pone hace señorar a propios y extraños, aunque aú faltarían por enfrentar a Argentina y Arabia Saudita, donde los asiáticos se llevaron la victoria por marcador de 2-1.
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Estadísticas México vs Polonia EN VIVO | Mundial de Qatar 2022
Alineaciones confirmadas México vs Polonia | Mundial de Qatar 2022
México
Portero: Guillermo Ochoa
Defensas: Jesús Gallardo, César Montes, Héctor Moreno, Jorge Sánchez
Medios: Héctor Herrera, Luis Chávez y Edson Álvarez
Delanteros: Chucky Lozano, Alexis Vega, Henry Martín
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Polonia
Portero: Wojciech SZCZESNY
Defensas: Matty Cash, Jakub KIWIOR, Kamil GLIK, Bartosz BERESZYNSKI
Medios: Sebastian SZYMANSKI, Grzegorz Krychowiak, Nicola Zalewski, Piotr ZIELINSKI, Jakub KAMINSKI
Delanteros: LEWANDOWSKI Robert