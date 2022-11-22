Alineaciones confirmadas México vs Polonia | Mundial Qatar 2022

Llegó la hora. La espera terminó y el proceso de tres años culminan este martes, México debuta contra Polonia en el Mundial de Qatar 2022, partido que podrás disfrutar por Azteca 7, el Canal del Mundial desde las 9:00 AM y a las 10:00 Am será el silbatazo inicial.

Si bien, la Copa del Mundo será paso a paso, el primero y posiblemente más importante para Gerardo Martino y sus pupilos, será ante los europes; una victoria pone hace señorar a propios y extraños, aunque aú faltarían por enfrentar a Argentina y Arabia Saudita, donde los asiáticos se llevaron la victoria por marcador de 2-1.

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Estadísticas México vs Polonia EN VIVO | Mundial de Qatar 2022

Alineaciones confirmadas México vs Polonia | Mundial de Qatar 2022

México

Portero: Guillermo Ochoa

Defensas: Jesús Gallardo, César Montes, Héctor Moreno, Jorge Sánchez

Medios: Héctor Herrera, Luis Chávez y Edson Álvarez

Delanteros: Chucky Lozano, Alexis Vega, Henry Martín

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Polonia

Portero: Wojciech SZCZESNY

Defensas: Matty Cash, Jakub KIWIOR, Kamil GLIK, Bartosz BERESZYNSKI

Medios: Sebastian SZYMANSKI, Grzegorz Krychowiak, Nicola Zalewski, Piotr ZIELINSKI, Jakub KAMINSKI

Delanteros: LEWANDOWSKI Robert